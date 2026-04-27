هزات تحت الأطلسي تثير القلق.. شبح تسونامي يهدد السواحل الأمريكية

تصاعدت حالة القلق في الولايات المتحدة، خاصة في المدن الساحلية، عقب تسجيل سلسلة زلازل متتالية في أعماق المحيط الأطلسي، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف من احتمال حدوث موجات تسونامي مدمرة.

وأفادت تقارير برصد ما لا يقل عن 50 زلزالا منذ مطلع أبريل في منطقة Puerto Rico Trench، الواقعة شمال جزر العذراء.

يُعد خندق بورتوريكو من أعمق المناطق في المحيط الأطلسي، حيث يمتد لأكثر من 800 كيلومتر، ويصل عمقه في نقطة Milwaukee Deep إلى أكثر من 8600 متر تحت سطح البحر.

ويقع هذا الخندق عند الحدود بين صفيحتي أمريكا الشمالية والكاريبي، ما يجعله منطقة نشطة زلزاليا ومعرضة لتحركات جيولوجية معقدة.

تراوحت شدة الزلازل المسجلة بين 1.6 و4.3 درجات، وهي مستويات لا تُعد خطيرة في حد ذاتها، إلا أن تكرارها بهذا الشكل لفت انتباه العلماء والمختصين.

كما سبق هذه السلسلة زلزال بلغت قوته 5.0 درجات في نهاية مارس، ما عزز المخاوف من نشاط زلزالي متصاعد.