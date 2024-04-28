صحيفة إسرائيلية: الجنائية الدولية لن تتخذ خطوات ضد نتنياهو دون دعم أمريكي

قال مصدر دبلوماسي إسرائيلي لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا يمكنها اتخاذ خطوات ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وكبار ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي دون دعم علني أو سري من الولايات المتحدة.

وتساءل المصدر: أين الرئيس الأمريكي جو بايدن؟ لماذا يصمت عندما تكون إسرائيل مهددة؟".

تأتي هذه التصريحات على خلفية القلق المتزايد في إسرائيل من أن محكمة لاهاي على وشك إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.

من جانبه أعرب رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون ، عن دعمه لإسرائيل، ودعا لاهاي إلى "الوقف الفوري" لتصرفاتها، مشيرا إلى أن "إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد المنظمات الإرهابية التي تسعى إلى تدميرها".