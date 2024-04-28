السفير الروسي بمصر: علاقات موسكو والقاهرة أكثر تميزًا في عهد الرئيس السيسي|فيديو

أشاد السفير الروسي لدى القاهرة، جيورجي بوريسينكو، بالعلاقات "المصرية - الروسية" ، إذ ذكر أن تلك العلاقات اكتسبت قوة دفع قوية جديدة وممتدة عبر التاريخ، وباتت أكثر تميزًا، خصوصًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، واحتفت القاهرة وموسكو العام الماضي بذكرى مرور 80 عامًا على بدء العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأضاف «بوريسنيكو»، خلال حواره في برنامج «عن قرب»، الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن العلاقات المصرية الروسية شهدت تقاربا كبيرا في السنوات الأخيرة، إذ إن هناك اتفاقيات كبيرة مثل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والسياسية التي وقعها الرئيسان المصري والروسي.

واعتبر السفير الروسي لدى القاهرة، أن تلك الاتفاقية شراكة ودفعة نحو مزيد من التقدم في العلاقات بين البلدين، وسوف يظل التعاون قويًا بين موسكو والقاهرة في جميع المجالات لاسيما أن وجهات نظر البلدين، تتوافق وتتقارب تجاه الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، ونسعى لتعزيز الكثير من الروابط على الصعيد الاقتصادي وتعميق الروابط الثقافية.