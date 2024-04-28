ضبط راكبة إفريقية بحوزتها 3 كيلو بودرة كوكايين بمطار القاهرة |صور

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكبة إفريقية تهريب كمية كبيرة من مخدر الكوكايين.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الإثيوبية القادمة من أديس أبابا، استوقف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور اللجنة الجمركية إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج مسرعة من بوابة اللجنة، والتي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه، تلاحظ لاحمد محمد فوزي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ ارتباك الراكبة، فقام بتكليف كل من أسامة احمد عبد العزيز مأمور الجمرك ومحمد صابر رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكبة علي جهاز الفحص بالأشعة، واللذين أفادا بوجود ما يشتبه أن يكون مادة عضوية أسفل إحدي الحقائب.

تم بتكليف آلاء صلاح مأمور الجمرك بتفتيش الحقيبة يدويًا فوجدت قاعًا سحريًا أسفل الحقيبة محكم الغلق، قام عبد العظيم حمادة مدير الجمرك بتكليف مدير الحركة فتح القاع، مما اسفر عن وجود لفافة كبيرة عبارة عن كيس بلاستيك ملفوف بلاصق ومغلف بطبقة عازلة من اوراق الكربون الأسود مغلف ايضا بلاصق، بداخل الكيس كمية كبيرة من بودرة مخدر الكوكايين، تم تفتيش الراكبة ذاتيا بواسطة كل من آلاء صلاح و هدي النجار مأموري الجمرك ولم يسفر التفتيش الذاتي عن وجود شيء مخالف.

وقامت آلاء صلاح بوزن وتحريز المضبوطات تحت اشراف محمود محمد سعيد مدير الحركة، وكان الوزن ثلاثة كيلو ومائة وخمسين جرامًا من بودرة مخدر الكوكايين، امر عبد العظيم حمادة مدير الإدارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٤ وذلك بعد العرض علي كل من أسامة محمد دياب القائم بتسيير أعمال الإدارة العامة لمبني الركاب رقم ٣ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبة للنيابة المختصة.

الجدير بالذكر أنه تم ضبط راكبة أجنبية بحوزتها حوالي أربعة كيلو جرام من نفس المخدر "الكوكايين" في نفس التاريخ تقريبا منذ عامين في مبني الركاب رقم ٢ وتحت رئاسة الدكتور ماجد موسي أيضا، وتعد هذه الكميات من محاضر الضبط التاريخية في جمارك الركاب.

تأتي هذه الإنجازات في ظل متابعة مستمرة من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ودعم ومساندة من الدكتور محمد معيط وزير المالية.

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