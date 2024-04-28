رغم إصابته بكسور في الضلوع.. بن غفير يغادر المستشفى

خرج وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من المستشفى للتعافي من الإصابات التي أصيب بها في حادث سيارته يوم الجمعة الماضي.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، علم موقع "واينت" بأن بن غثير، الذي يعاني على الأقل من ثلاثة كسور في الضلوع والعديد من الكدمات جراء حادث السيارة يوم الجمعة، بأنه سيغادر مستشفى هداسا عين كارم في القدس صباح اليوم الأحد، موضحًا أن إصاباته طفيفة.

وكان بن غفير، قال في أول بيان له بعد حادث السير، أمس السبت عبر منصة "إكس" إنه يتعافى، وأنه عاد إلى العمل فورا من سريره في المستشفى.