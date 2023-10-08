محمد سالم مساعدا للشئون السياسية بحملة المرشح الرئاسي فريد زهران

قررت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، اختيار الدكتور محمد سالم مساعدًا للمرشح الرئاسي فريد زهران للشئون السياسية، وذلك في إطار استكمال هيكل الحملة الرئاسية.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد سالم هو أمين الهيئة البرلمانية للحزب وعضو الهيئة العليا، وعضو عن الحزب بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحصل الدكتور على ماجستير التخطيط الاقتصادي.

وتقدم فريد زهران، المرشح الرئاسي المحتمل، اليوم، بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية، للهيئة الوطنية للانتخابات، والتي فتحت باب الترشح للسباق الرئاسي منذ 5 أكتوبر ويستمر إلى 14 من الشهر نفسه.

يأتي ذلك بعدما أنهى فريد زهران إجراءات الكشف الطبي صباح اليوم الأحد، بمستشفى العاصمة الإدارية وحصوله على تزكية 30 نائبًا من أعضاء مجلس النواب، كأحد الشروط اللازمة للتقدم بالترشح، والتي تأتي كبديل للتوكيلات الشعبية الموثقة من الشهر العقاري.

ويشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يزكي المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح.

و يعد فريد زهران ثاني المتقدمين رسميًا بأوراق ترشحهم لخوض الانتخابات الرئاسية، بعد المرشح المحتمل عبد الفتاح السيسي.