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الإشراف العام
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فن

تكريم إيهاب فهمي من ابطال العرض المسرحي "سيدتي أنا"

صدى البلد

قدم نجوم العرض المسرحي "سيدتي أنا" درع تذكاري للفنان القدير إيهاب فهمي- رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ تقديرا له على اختيار هذا العرض المسرحي الناجح والتعاقد مع نجومه ومخرجه وإنهاء كافة تفاصيله قبل انتهاء فترة إدارته للمسرح القومي، وذلك عقب انتهاء الدراسة النقدية التي أقامها المركز القومي للمسرح لمناقشة العرض المسرحي مساء أمس السبت ٧ أكتوبر ٢٠٢٣م، وتحدث خلالها: الناقدة المسرحية د. وفاء كمالو، الناقد المسرحي د. سيد الإمام، وأدارتها الباحثة المسرحية رشا زيدان.

في البداية قالت الباحثة المسرحية رشا زيدان عن العرض المسرحي"سيدتي أنا"؛ حصل على العديد من الجوائز  الفنية في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة دورة الفنان عادل إمام منها: جائزة أفضل عرض، جائزة أفضل مخرج، جائزة أفضل ديكور، جائزة أفضل أشعار، ثم سردت السيرة الذاتية لمخرج العرض في سطور قائلة: حاصل على ليسانس آداب قسم تاريخ جامعة عين شمس وليسانس آداب مسرح قسم دراما ونقد جامعة حلوان، أخرج العديد من المسرحيات بجامعة عين شمس، حصل على العديد من الجوائز منها أفضل عرض مسرحي على مستوى الجمهورية عرض "اللعبة" عام ٢٠٠٣، وعرض 'أنتيجون" ٢٠٠٥.

واعتبرت الناقدة المسرحية د. وفاء كمالو؛ الليلة (ليلة الحب والجمال والاكتمال) ليلة الاحتفال بواحدة من أكبر عروض المسرح المصري "سيدتي أنا" للمخرج النجم محسن رزق صاحب الرؤي الخلابة والخيال الرحب المثير والموهبة الخلاقة.

وأشادت بكل فريق العمل وأنه خلال العرض تم استخدام لغة سينمائية مبهرة تربط بين الشاشة والأداء الحي على خشبة المسرح، "سيدتي أنا" عرض متكامل (حالة من الوهج والنضوج)، عرض مثير للجدل.

بينما قال د. سيد الإمام: لكل من الناقد والفنان عالمه وإبداعه، إلا أنه خلال تاريخ الحركة الفنية يتم وضع الناقد أمام المبدع وكأنهما طرفي مقص تكتمل بهما الحركة الفنية وهو نوع من التكامل وليس صراع.

وطرح إشكالية نقل دراما من القرن التاسع عشر وعرضها على خشبة المسرح اليوم، وأشار إلى أن التطور التكنولوجي أدى إلى وجود عروض مسرحية قصيرة مما أدى إلى ظهور الدراماتورج الذي يجتزيء من النص ويعيد كتابة مشاهد وأن يدمج عدة مشاهد، كما أشاد بالفنان حمدي عطية الذي أثبت أنه مهندس ديكور يعرض صورة مسرحية مبهرة.

وأشاد د. سيد الإمام بجميع عناصر العرض مثل: الديكور والأشعار والموسيقى التصويرية، مؤكدا أن العرض المسرحي "سيدتي أنا" عملية فنية متكاملة الأركان.

ثم تحدث مخرج العرض الفنان محسن رزق الذي شكر الحضور، وأكد على عدم المقارنة بين العرض الحالي والعروض السابقة عن نفس النص، حيث أن كل منهم منتج مختلف وأن مدة العرض ليست هي المقياس ولكن علاقة الجمهور بخشبة المسرح، حيث أن الجهمور قد لا يتحمل عرض لمدة ساعة واحدة ولكن يسعد بعرض لمدة ١٠ ساعات، وأن المنتج هو الذي يفرض نفسه، وعرض "سيدتي أنا" فكرة جديدة وانتصار للمرأة

وقدم محسن رزق التحية لكل مخرج يعمل في مسرح الدولة.

قالت الفنانة داليا البحيري بطلة العرض المسرحي "سيدتي أنا": في البداية أقدم كل التحية والتقدير للحضور الكريم.

وأضافت البحيري، لم أتردد لحظة في تقديم العمل المسرحي مع المخرج المبدع محسن رزق، والفنان فريد النقراشي، والفنان نضال الشافعي.

وتابعت قائلة: أن الوقوف على خشبة المسرح القومي شرف لأي فنان.

وفي النهاية قال الفنان القدير إيهاب فهمي- رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية،  أنا سعيد جدا بتوثيق العرض المسرحي "سيدتي أنا".

وأشاد فهمي؛ بالعرض المسرحي "سيدتي أنا" قائلا: مشروع عظيم شرفت باختياره والتعاقد مع جميع نجومه ومخرجه المتميز وإنهاء كافة تفاصيله خلال فترة إدارتي للمسرح القومي، وأتمنى كل الدعم لمسرح الدولة والازدهار للمسرح المصري.

العرض المسرحى "سيدتي أنا" إنتاج فرقة المسرح القومي برئاسة الفنان القدير د. أيمن الشيوي.

دراماتورجيا وإخراج/ محسن رزق، بطولة: النجمة/ داليا البحيري، النجم/ نضال الشافعي، والنجم/ فريد النقراشي، النجم/ محمد الدسوقي، ‏ومجموعة من نجوم المسرح القومي.

ايهاب فهمي

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