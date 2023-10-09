عملة تذكارية فئة الـ100 جنيه بمناسبة إعادة افتتاح المتحف اليوناني الروماني

أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي القرار رقم 60 لسنة 2023 ، بشأن الترخيص بإصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة فئة المائة جنيه، بمناسبة الاحتفال بإعادة افتتاح المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.

ونصت المادة الاولي من القرار على أنه لوزير المالية إصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة فئة المائة جنيها بمناسبة الاحتفال بإعادة افتتاح المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية .

ونصت المادة الثانية من القرار أنه يحدد سعر البيع داخل مصر للقطعة الواحدة من العملة التذكارية المنصوص عليها في المادة الاولي من هذا القرار فئة المائة جنيه من الفضة بسعر 1470 جنيها.

جاء ذلك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية اليوم .

