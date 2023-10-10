وافق على بيع سيناء.. سمير فرج يكشف مفاجأة عن المعزول مرسي

قال اللواء سمير فرج، المفكر والخبير الاستراتيجي، إن الرئيس المعزول محمد مرسى، اتفق مع أمريكا وإسرائيل على حصول أهالي وسكان قطاع غزة على قطعة أرض من سيناء، مبينا أن هذه التصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن هو من صرح بها.



وأضاف اللواء سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج"صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس الفلسطيني، أكد وقتها أن هذا تفريغ للقضية الفلسطينية، مبينا أن ما فعلته المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر مفاجأة للعالم أجمع.



وأشار اللواء سمير فرج، المفكر والخبير الاستراتيجي، إلى أن العملية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية، ستكون نهاية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لافتا إلى أنها ستكون نهاية الخدمة لكل من رئيس الموساد والمخابرات الإسرائيلية.



وأكد اللواء سمير فرج، المفكر والخبير الاستراتيجي، أن التخطيط الذي نفذته المقاومة الفلسطينية كان رائعا، ومخطط بعناية و بمفاهيم جديدة، مبينا أنها كانت مفاجأة لإسرائيل وتل أبيب وهو ما ظهر في الفيديو الذي تم تداوله بشأن الهجوم على المستوطنات ومطار بن غوريون.

المقاومة تغلبت وكسرت القبة الحديدية القادرة على التصدي لـ 2000 صاروخ



وأشار اللواء سمير فرج، المفكر والخبير الاستراتيجي، إلى أن المقاومة تغلبت وكسرت القبة الحديدية القادرة على التصدي لـ 2000 صاروخ، ولكن تم تنفيذ 3000 صاروخ و بأفكار جيدة، موضحا أنه تم اختراق الأسوار بين حدود إسرائيل وقطاع غزة ودخول الـ 7 مستوطنات وهي خط الدفاع الأول لإسرائيل.

