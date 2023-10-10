لماذا جاءت حاملة الطائرات الأمريكية للمنطقة؟.. سمير فرج يفجر مفاجأة

كشف الدكتور سمير فرج المفكر الإستراتيجي، تفاصيل إرسال الولايات المتحدة الأمريكية، حاملة الطائرات USS جيرالد ر فورد لإسرائيل في ظل الظروف الحالية.



وقال الدكتور سمير فرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن حاملة الطائرات الأمريكية تصل اليوم أمام الموانئ الاسرائيلية، مضيفا أن هذه الحاملة لتهديد حزب الله.



الولايات المتحدة الأمريكية لن تتدخل في أعمال القتال

وأضاف المفكر الإستراتيجي، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتدخل في أعمال القتال بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرا إلى أن أعمال القتال ووقف اطلاق النار لن يحدث قبل 15 إلى 20 يوما على الأقل.