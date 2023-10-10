أسراب من المقاتلات.. 5 مدمرات ترافق حاملة الطائرات الأمريكية قرب إسرائيل

أفادت شبكة “سكاي نيوز”، اليوم الثلاثاء، بأن 5 مدمّرات ترافق حاملة الطائرات الأمريكية التي وصلت للمنطقة مع أسراب من طائرات مقاتلة مختلفة.

وكان كبير موظفي البيت الأبيض السابق رون كلاين، وهو من بين أقرب المقربين للرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال إن إرسال الولايات المتحدة حاملة طائرات بمجموعتها الضاربة إشارة إلى إيران.

وقال كلاين، إن “قرار بايدن بنشر مجموعة حاملات طائرات فورد في المنطقة يرسل إشارة قوية إلى إيران مفادها أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل، ولن تسمح لإيران بتوسيع نطاق نفوذها”.

وأعلن وزير الدفاع لويد أوستن عن نشر حاملة طائرات بمجموعتها الضاربة في شرق البحر الأبيض المتوسط لدعم إسرائيل، بالإضافة إلى زيادة فرق مقاتلات القوات الجوية وتزويد إسرائيل بسرعة بمعدات وذخائر إضافية.

وأمس، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الضربات الحالية على قطاع غزة هي البداية فقط.