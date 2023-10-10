تطور خطير.. البنتاجون يعلن وصول قوات أمريكية لـ إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية

أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، أن هناك قوات أمريكية خاصة وصلت إلى الاحتلال الإسرائيلي مختصة بعمليات تحرير رهائن.

وقال المسؤول في البنتاجون، إنه لا يستبعد تنفيذ القوات الأمريكية التي وصلت إلى الاحتلال الإسرائيلي عملية خاصة لتحرير المواطنين الأمريكيين في قطاع غزة.

وعلى جانب آخر، قالت وكيلة وزارة الدفاع الأمريكية، كريستين ورموث، إن الجيش الأمريكي سيحتاج إلى موافقة الكونجرس على تمويل إضافي؛ لضمان أن خطط وزارة الدفاع لإنتاج وشراء الذخائر، يمكن أن تلبي في نفس الوقت، احتياجات كل من إسرائيل وأوكرانيا.

وأدلت وكيلة وزارة الدفاع الأمريكية، كريستين ورموث، بهذه التعليقات، في الوقت الذي يعاني فيه مجلس النواب الأمريكي من الشلل فعليا، بينما يعمل الجمهوريون على اختيار رئيس جديد.

وأعلنت إسرائيل- الحليف الأقرب للولايات المتحدة في الشرق الأوسط- الحرب على فلسطين؛ بعد هجوم مفاجئ غير مسبوق، شنه مقاتلو حماس، يوم السبت، وأدى إلى مقتل المئات.