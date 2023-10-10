الأضخم في العالم.. تفاصيل إرسال الولايات المتحدة لحاملة طائرات ثانية إلى المنطقة

أفادت مصادر صحفية نقلا عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، أن حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس دوايت آيزنهاور ستصل إلى منطقة الشرق الأوسط خلال أسابيع وفق جدول زمني مسبق.

وجاء ذلك بعد ما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها، أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال حاملة طائرات ثانية إلى سواحل الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد المكالمة التي أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كاملا هاريس سيجتمعان مع فريق مجلس الأمن القومي الأمريكي اليوم لمناقشة دعم الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف البيت الأبيض، أن بايدن وهاريس سيتحدثان أيضا مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد الاجتماع لمناقشة دعم للدعم اللازم للاحتلال.