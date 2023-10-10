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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توزيع آلاف الأسلحة على المستوطنين.. إجراء عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجري، اليوم الثلاثاء، إن الجيش بدأ بتعزيز أنظمة الدفاع المكانية والوحدات الاحتياطية في المستوطنات في جميع أنحاء البلاد بآلاف الأسلحة.

 وأوضح هاجري أنه “يتم توزيع الأسلحة من قبل الجيش الإسرائيلي من أجل تعزيز أنظمة الدفاع في المستوطنات”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن إسرائيل تتجه نحو “هجوم كامل” على قطاع غزة، مع استمرار الاشتباكات المتقطعة مع المقاومة الفلسطينية في جنوب إسرائيل لليوم الرابع.

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وكشف جالانت لقوات الاحتلال على حدود غزة: “لقد حررت كل القيود، واستعدنا السيطرة على المنطقة، ونحن نتجه نحو الهجوم الكامل”.

وأضاف: “سوف يندمون على هذه اللحظة، ولن تعود غزة أبداً إلى ما كانت عليه”.

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