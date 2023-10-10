حالات خطيرة.. الاحتلال الإسرائيلي يعلن أعداد المصابين جراء “طوفان الأقصي”

كشفت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن عدد المصابين الإسرائيليين في هجوم المقاومة الفلسطينية “طوفان الأقصي”.

وقالت الصحة الإسرائيلية، إنه “حتى الساعة السابعة مساءً، تم نقل 2901 مصابًا إلى المستشفيات في إسرائيل منذ صباح السبت”.

وأضافت: “لا يزال 535 شخصًا في المستشفى: واحد في حالة حرجة، و105 في حالة خطيرة، و282 في حالة متوسطة، و167 في حالة خفيفة”.

وفي وقت سابق من اليوم، وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن إسرائيل تتجه نحو “هجوم كامل” على قطاع غزة، مع استمرار الاشتباكات المتقطعة مع المقاومة الفلسطينية في جنوب إسرائيل لليوم الرابع.

وكشف جالانت لقوات الاحتلال على حدود غزة: “لقد حررت كل القيود، واستعدنا السيطرة على المنطقة، ونحن نتجه نحو الهجوم الكامل”.

وأضاف: “سوف يندمون على هذه اللحظة، ولن تعود غزة أبداً إلى ما كانت عليه”.