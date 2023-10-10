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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الصحة الفلسطينية: الاحتلال قصف مستشفى بيت حانون وأخرجه من الخدمة.. فيديو

فلسطين
فلسطين

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، إن حصيلة الشهداء حتى الآن ليست دقيقة، فالأرقام الحالية هي الحالات التي وصلت مشافي غزة، بينما هناك شهداء ومصابين مازالوا تحت الأنقاض.

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وأضافت خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الوضع الإنساني في غزة مأساوي، وهناك نقص حاد في الأدوية والأغذية والمعدات، والاحتلال يستهدف بالقصف المستشفيات، وقصف مستشفى بيت حانون وأخرجه من الخدمة.

ولفتت إلى أن المستودعات فرغت بالكامل، وسوف تكون هناك كارثة إذا لم تصل مساعدات إنسانية عاجلة، وأهمها كل الأدوية الخاصة بالطوارئ، ونتمنى فتح معبر رفح لوصول المساعدات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأوجه له وللمصريين كل الشكر، والشكر لوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار.

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