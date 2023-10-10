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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

مسئولة البنتاجون تطالب الكونجرس بضمان توفير الأسلحة لإسرائيل وأوكرانيا

كريستين ورموث
كريستين ورموث

قالت وكيلة وزارة الدفاع الأمريكية، كريستين ورموث، إن الجيش الأمريكي سيحتاج إلى موافقة الكونجرس على تمويل إضافي؛ لضمان أن خطط وزارة الدفاع لإنتاج وشراء الذخائر، يمكن أن تلبي في نفس الوقت، احتياجات كلا من إسرائيل وأوكرانيا.

وأدلت وكيلة وزارة الدفاع الأمريكية، كريستين ورموث، بهذه التعليقات، في الوقت الذي يعاني فيه مجلس النواب الأمريكي من الشلل فعليا، بينما يعمل الجمهوريون على اختيار رئيس جديد.

وأعلنت إسرائيل- الحليف الأقرب للولايات المتحدة في الشرق الأوسط- الحرب على فلسطين؛ بعد هجوم مفاجئ غير مسبوق، شنه مقاتلو حماس، يوم السبت، وأدى إلى مقتل المئات.

ويهدد العنف المتصاعد، ببدء حرب جديدة كبرى في الشرق الأوسط.

ووعدت واشنطن، بتقديم مساعدات لإسرائيل، في أعقاب هجمات حماس، بما في ذلك إرسال ذخائر، ومن المتوقع أن تصل أول شحنة من المساعدات الأمنية خلال أيام.

وقالت: 'الشيء الوحيد المهم حقًا فيما يتعلق بالذخائر على وجه الخصوص وقدرتنا على دعم كل من الإسرائيليين والأوكرانيين في وقت واحد؛ هو التمويل الإضافي من الكونجرس، حتى نتمكن من زيادة قدرتنا، من حيث قدرتنا على توسيع الإنتاج".

وأضافت 'نحن بحاجة إلى دعم إضافي من الكونجرس. لذا آمل أن نرى ذلك قريبًا.'

وتابعت ورموث إن الجيش لا يزال في 'المراحل الأولى' من مراجعة طلبات إسرائيل للحصول على الدعم، بما في ذلك ما إذا كان تقديم مثل هذه المساعدة سيؤثر على الاستعداد العسكري الأمريكي. وقد أجرت الولايات المتحدة مراجعات مماثلة لتقييم طلبات المساعدة الأوكرانية.

وأضافت: 'لكنني أود أن أزعم أنه بينما نميل إلى الأمام مع أوكرانيا، أعتقد أن القصد هو الميل إلى الأمام لدعم إسرائيل'.

ومن جهته، قال رئيس أركان الجيش الأمريكي، الجنرال راندي جورج،: 'أنا واثق من أننا سنكون قادرين على توفير ما طلبوه لهم'.

ويوم الأحد، قال وزير الدفاع الامريكي لويد أوستن، إن الولايات المتحدة سترسل مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، بالقرب من إسرائيل.

وتضم القوة على الحاملة- التي تعمل بالطاقة النووية- طراد الصواريخ الموجهة، و4 مدمرات للصواريخ الموجهة.

وأضاف أوستن أيضًا: إن الولايات المتحدة اتخذت خطوات لزيادة أسراب الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية من طراز F-35 وF-15 وF-16 وA-10 في المنطقة.

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