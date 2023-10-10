صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب ووسط إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، أن صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب والمدن المحيطة في وسط إسرائيل.

وأضافت أن صفارات الإنذار تدوي أيضا في مناطق بئر السبع والتجمعات الجنوبية في النقب.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد مئات الفلسطينيين وإصابة آلاف آخرين، في الضفة الغربية و قطاع غزة.

وشهد قطاع غزة موجة كبيرة من النزوح واحتمى الآلاف من سكانه بمنشآت وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، في الوقت الذي قطع فيه الاحتلال المياه والكهرباء عن القطاع.

يأتي القصف الإسرائيلي ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية يوم السبت الماضي 7 أكتوبر 2023، وأسفرت عن مقتل نحو ألف إسرائيلي، ووقع أكثر من 100 في الأسر لدى حركة حماس، من جنسيات إسرائيلية وأجنبية أخرى.