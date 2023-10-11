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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان جريء.. ملك قورة تبهر جمهورها بظهور مميز على إنستجرام

ملك قورة
ملك قورة

شاركت الفنانة ملك قورة متابعيها صورا جديدة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".


وظهرت ملك قورة بإطلالة أنثوية ناعمة، مرتديه فستانا طويلا مكشوفا باللون الأحمر الناري، واعتمدت مكياج جذاب،  معتسريحة شعر منسدلا علي اكتافها.


 

يذكر أن آخر أعمال ملك قورة فيلم "بعد الشر" مع على ربيع، والذى تم عرضه في عيد الفطر الماضى، حيث شاركت كضيفةشرف في العمل كتبه أمين جمال ووليد أبو المجد وإخرجه أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوسأوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر وشيرين، وعدد آخر من الفنانين.


 

وعُرض مؤخراً لملك قورة فيلم "الحب بتفاصيله"، بطولة محمد نور، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة،كريمالحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان ، دينا هلال، ناردين عبد السلام، والفيلم إنتاج شاكر بن يحمدوهيثمحسن و تأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى.


 

وشاركت مؤخرا فى فيلم "200 جنيه " بطولة مجموعه كبيرة من النجوم وعلى رأسهم إسعاد يونس، وأحمد السقا،وأحمد آدم، وأحمد رزق، وهاني رمزي، وخالد الصاوي، وآسر ياسين، وبيومي فؤاد، ونيللي كريم، وليلى علوي، وغادةعادل، وأحمد السعدني، وطارق عبد العزيز، ومحمود حافظ، ومي سليم، ونيرمين زعزع، وملك قورة، ونهى صالح، ودينافؤاد، ومحمد فراج، وأحمد داود، ومحمد العريف، وآية قاسم، وعمرو عبد الجليل.

أعمال ملك قورة امين جمال هالة فاخر هاني رمزي بيومي فؤاد علاء مرسي عمرو عبد الجليل

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