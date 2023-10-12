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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفد نقابة التطبيقيين

صدى البلد

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس الموافق 12 أكتوبر 2023، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفد نقابة التطبيقيين.

وكان في استقبال الوفد، المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، وفِي بداية اللقاء تم إلقاء التحية وترحيب الحملة بالوفد والزيارة وتشريفهم بمقر الحملة. 

وأكد المستشار محمود فوزي خلال اللقاء على ضرورة تعزيز المشاركة الشعبية الواسعة، وتوعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية وممارسة حقوقهم الدستورية، مؤكداً أن الحملة تعتمد أسلوب الشفافية والعلانية في كل تفاصيل عملها.

وفي السياق ذاته، أثنت نقابة التطبيقين على مشروعات التنمية التي شهدتها الحملة خلال السنوات الماضية، مشيرين إلى أن النقابة لديها وعى كبير بهذا الاستحقاق الدستوري، وأنه سوف يتم عمل الكثير من الندوات والفعاليات لتعزيز توعية المواطنين حول المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري القادم.

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الرؤى والأفكار النقاشية بين الحضور، كما تم التقاط صورة تذكارية جماعية للحضور.

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