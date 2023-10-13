الصحة العالمية: عمليات الإخلاء القسري «عقوبة إعدام» لمرضى غزة

قالت منظمة الصحة العالمية، وفقا لما نشرته وكالة “أسوشيتد برس”، إن الإجلاء القسري للأشخاص المصابين بأمراض خطيرة أو إصابات خطيرة من المستشفيات في شمال غزة، قد يصل إلى حد "عقوبة الإعدام" بالنسبة للبعض.

وأكد طارق يسارفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الجمعة، أن المستشفيين الرئيسيين في شمال غزة، تجاوزا بالفعل طاقتهما الاستيعابية مجتمعة (760 سريرا)، محذرا من نقص الدم في بنوك الدم بالمستشفيات في جميع أنحاء غزة.

وعلاوة على ذلك، هناك نقص في العديد من الأدوية، بما في ذلك أدوية السكري، والنوبات، والربو، بالإضافة إلى مسكنات الألم، ومحاليل غسيل الكلى بشكل عام، وممرات المستشفيات مكتظة، مشيرا إلى أن الجثث تتراكم؛ لأنه لم يعد هناك مكان في المشارح.

وشدد طارق يسارفيتش، على أن بعض المرضى- وكثير منهم أطفالا- كانوا يخضعون لأنظمة دعم الحياة، مثل أجهزة التنفس الصناعي، لذا فإن “نقل هؤلاء الأشخاص؛ يعد بمثابة حكم بالإعدام”، ومطالبة العاملين في مجال الصحة بالقيام بذلك؛ أمر قاسٍ للغاية.