البيت الأبيض يستدعي كبار المشرعين لمناقشة مساعدات لإسرائيل

أكد 4 مساعدين في الكابيتول هيل، وفقا لما نشره موقع بوليتيكو، أن البيت الأبيض سيجتمع اليوم الجمعة مع مجموعة من كبار المشرعين في مجلس النواب لمناقشة خطط إرسال المساعدات إلى إسرائيل.

يأتي الاجتماع في الوقت الذي تقوم فيه إدارة بايدن بإعداد طلب تمويل إضافي جديد يهدف إلى دعم القدرات العسكرية والدفاعية الإسرائيلية في حربها مع المقاومة الفلسطينية.

قال مساعدان إنه من المتوقع أن تضم مجموعة المشرعين كبار المسؤولين في مجلس النواب وقادة لجنة الشؤون الخارجية. وقال أحد المساعدين إن النائب باتريك هنري، الذي يشغل منصب رئيس مجلس النواب بالإنابة، سينضم أيضًا إلى الاجتماع.

لم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق من بوليتيكو.

يأتي الاجتماع في الوقت الذي يواصل فيه الجمهوريون في مجلس النواب محاولة انتخاب رئيس، بعد أن ظلوا بدونه لعدة أيام.