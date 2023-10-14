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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة | تحذير للحامل من شرب الشاي.. أطعمة ومشروبات تصيبك بالصداع النصفي.. إطلالة هيفاء وهبي في السعودية تثير الجدل

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

علامات إذا ظهرت على ركبتك فأنت مصاب بنوع من السرطان

 

ألم المفاصل قد يكون علامة على ظهور مشكلة خطيرة في الركبة، والتي لا يجب تجاهلها، وذلك لأنها قد تكون علامة على الإصابة بسرطان المفاصل.

 

من 50 إلى 100 واحدة يوميا.. أسباب غير متوقعة تؤدي لتساقط الشعر

 

يحدث تساقط الشعر عندما تضعف بصيلات الشعر الموجودة في الجزءَ السفلي من جذع الشعرة، والتي تحتوي على أوعية دموية تغذي نمو الشعر الجديد.

 

عناصر غذائية تحميك من مرض القلب ومشاكل الكوليسترول بالدم.. احرص على تناولها

 

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم قد يتسبب في الإصابة بأمراض الخطيرة، ومن بينها أمراض القلب، ويمكن الحصول على بعض العناصر الغذائية أن تساهم بشكل كبير في خفض مستويات الكوليسترول.

 

يصيب الجنين بالتشوهات.. تحذير للحامل من شرب الشاي

 

يعتبر الشاى أكثر المشروبات شيوعاً في مصر ودول العالم، يتناولها لكثير من الناس ويعتبرونه شيئا أساسيا في حياتهم اليومية، حيث اعتاد الكثير على تناوله في الصباح وبعد الوجبات كجزء من الروتين اليومى، ولكن الإفراط في تناوله يؤدي إلى أضرار كبيرة خاصةً للحوامل.

 

بـ لوك ناعم.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار من إيطاليا

 

شاركت الممثلة التركية هاندا أرتشيل، متابعيها، صورا جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، من إيطاليا، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة وجذابة.

 

بتسريحة شعر لافتة .. هاجر أحمد تتألق في أحدث ظهور

 

نشر مصفف الشعر هيثم دهب فيديو وهو يصفف شعر الفنانة هاجر أحمد، وقام بمشاركته عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وظهرت الفنانة بإطلالة جذابة وساحرة.

 

بعباءة واسعة.. إطلالة هيفاء وهبي في السعودية تثير الجدل

 

شاركت النجمة هيفاء وهبي  صورا جديدة لها، خلال تواجدها في المملكة العربية السعودية، حيث شاركتها لمتابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة ساحرة ومحتشمة.

 

أطعمة ومشروبات تصيبك بالصداع النصفي.. احترس منها

 

نشعر أحيانا بالصداع النصفي، ولكن لا نعرف أسبابه، ويعد الصداع النصفي هو اضطراب عصبي يصيب الدماغ بنوبات صداع قوية، وفي بعض الأحيان يتسبب في الشعور بالغثيان أو القئ.

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