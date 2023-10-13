عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عناصر غذائية تحميك من مرض القلب ومشاكل الكوليسترول بالدم.. احرص على تناولها

عناصر غذائية تساعد
عناصر غذائية تساعد في خفض نسبة الكوليسترول بالدم

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم قد يتسبب في الإصابة بأمراض الخطيرة، ومن بينها أمراض القلب، ويمكن الحصول على بعض العناصر الغذائية أن تساهم بشكل كبير في خفض مستويات الكوليسترول.

 

عناصر غذائية تساعد في خفض نسبة الكوليسترول بالدم

 

ومن أبرز العناصر الغذائية التي تحسن صحة القلب، وتخفض نسبة الكوليسترول في الدم، وفقا لكا نشر في موقع THEHEALTHSITE الطبي، وتشمل ما يلي :

 

4 أمراض يمكن تجنبها عند الحد من الجلوس لفترات طويلة.. تعرف عليها

مشروب شهير في كل بيت يحمي من مرض السكري.. احرص عليه يوميا

 

_ أوميجا 3 :

ويمكن لتناول الاطعمة التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية في الأسماك الدهنية (مثل السلمون والماكريل والسلمون) وبذور الكتان وبذور الشيا والجوز أن تساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار.

 

عناصر غذائية تساعد في خفض نسبة الكوليسترول بالدم

 

_ الألياف :

وقد يساعد تناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل : الشوفان والشعير والفاصوليا والعدس والفواكه (خاصة التفاح والحمضيات والتوت) والخضروات (خاصة البامية والباذنجان) يقلل مستويات الكوليسترول الضار.

 

_ الأعشاب والتوابل :

ويمكن لإستخدام أعشاب والتوابل، مثل : الثوم والكركم والزنجبيل والقرفة أن تساهم في خفض نسبة الكولسترول الضار.

الكوليسترول نسبة الكوليسترول ارتفاع نسبة الكوليسترول الدم امراض القلب مستويات الكوليسترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا كتب لي عمر جديد | تعرّض نجم الزمالك لحادث بسيارته

أمم إفريقيا.. ساديو ماني مصدوم من وقوع السنغال في مجموعة الموت

نزل 10 آلاف جنيه.. سعر طن الحديد اليوم الجمعة 13-10-2023

فقد احترامه ولا نريده مستقبلا .. موقع إفريقي يفتح النار على نجم الأهلي

700 جنيه|هزة قوية في أسعار الذهب بعد قفزة الأمس وعيار 21 مفاجأة

دعاء لأهل فلسطين والقدس.. 40 دعوة لنصرتهم في ساعة استجابة الجمعة

عاجل.. أنباء عن إسقاط طائرة حربية إسرائيلية فوق قطاع غزة.. فيديو

الأسعار بكرة هتتغير.. وزير التموين: تخفيضات كبيرة على 10 سلع في الأسواق

موضوعات متعلقة

من المطبخ الروسي.. طريقة عمل حساء البورش بأسهل الخطوات

من 50 إلى 100 واحدة يوميا.. أسباب غير متوقعة تؤدي لتساقط الشعر

علامات إذا ظهرت على ركبتك فأنت مصاب بنوع من السرطان

بخطوات سهلة.. طريقة عمل المسقعة زي المطاعم

عوامل تزيد من تساقط الشعر.. رقم 2 و3 الأبرز

خلال الاحتفال بعيد ميلادها مع زوجها.. شاهد كارمن سليمان بلوك كاجوال

حلوى أمريكية.. طريقة سريعة لعمل كيك الجزر في المنزل

نشرة المرأة والصحة: فوائد مذهلة لتناول شوربة الكوارع.. الفاكهة المسموح بها لمرضى السكر.. زوجة تامر عاشور تخطف الأنظار بفستانها في عقد قرانها

ترشيحاتنا

الصحة العالمية: عمليات الإخلاء القسري «عقوبة إعدام» لمرضى غزة

جمع 14 ألف توكيلا فقط| أحمد طنطاوي يعلن انسحابه من خوض الانتخابات الرئاسية

لحظة إصابة صحفية بجنوب لبنان في العدوان الإسرائيلي | شاهد

10 سلع رئيسية | رسميًا .. بدء انخفاض الأسعار في الأسواق غدا

دعاء يوم الجمعة للزوج .. احرصي على هذه الكلمات في يوم الاستجابة

مصطفى بكري يكشف 3 سيناريوهات خطيرة من الاحتلال ضد فلسطين| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يصيب الجنين بالتشوهات.. تحذير للحامل من شرب الشاي

عناصر غذائية تحميك من مرض القلب ومشاكل الكوليسترول بالدم.. احرص على تناولها

أفضل 5 زيوت تقليدية للعناية بالشعر المجعد

مشروبات لعلاج قرحة المعدة

فيديو

لا تحتاج وقود ٢٠ سنة .. قدرات حاملة الطائرات جيرالد فورد الأمريكية لدعم إسرا.ئيل

إقامة جبرية لـ ميسي في منزله 4 أشهر

في ليلة واحدة .. زلازل تضرب 5 دول حول العالم .. فيديو

تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء.. بوتين يحذر والأردن ترفض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ