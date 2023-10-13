عناصر غذائية تحميك من مرض القلب ومشاكل الكوليسترول بالدم.. احرص على تناولها

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم قد يتسبب في الإصابة بأمراض الخطيرة، ومن بينها أمراض القلب، ويمكن الحصول على بعض العناصر الغذائية أن تساهم بشكل كبير في خفض مستويات الكوليسترول.

عناصر غذائية تساعد في خفض نسبة الكوليسترول بالدم

ومن أبرز العناصر الغذائية التي تحسن صحة القلب، وتخفض نسبة الكوليسترول في الدم، وفقا لكا نشر في موقع THEHEALTHSITE الطبي، وتشمل ما يلي :

_ أوميجا 3 :

ويمكن لتناول الاطعمة التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية في الأسماك الدهنية (مثل السلمون والماكريل والسلمون) وبذور الكتان وبذور الشيا والجوز أن تساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار.

عناصر غذائية تساعد في خفض نسبة الكوليسترول بالدم

_ الألياف :

وقد يساعد تناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل : الشوفان والشعير والفاصوليا والعدس والفواكه (خاصة التفاح والحمضيات والتوت) والخضروات (خاصة البامية والباذنجان) يقلل مستويات الكوليسترول الضار.

_ الأعشاب والتوابل :

ويمكن لإستخدام أعشاب والتوابل، مثل : الثوم والكركم والزنجبيل والقرفة أن تساهم في خفض نسبة الكولسترول الضار.