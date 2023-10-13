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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يصيب الجنين بالتشوهات.. تحذير للحامل من شرب الشاي

صدى البلد

يعتبر الشاى أكثر المشروبات شيوعاً في مصر ودول العالم، يتناولها لكثير من الناس ويعتبرونه شيئا أساسيا في حياتهم اليومية، حيث اعتاد الكثير على تناوله في الصباح وبعد الوجبات كجزء من الروتين اليومى، ولكن الإفراط في تناوله يؤدي إلى أضرار كبيرة خاصةً للحوامل.


 

تناول الحوامل الشاى دون أن تدرك خطورته على الجنين حيث يسبب العديد من المشاكل.

 


 

لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض أضرار الشاي للحوامل وفقا لموقع هيلثى...

يحتوي الشاى على الكافيين لذلك لا يجب على الحامل شرب أكثر من كوباليوم لموازنة كمية الكافيين التي تدخل الجسم، خاصة إن الإفراط يسببالعديد من المشاكل والمضاعفات أثناء الحمل والتي تشمل:


 

1- زيادة خطر حدوث إجهاض.

2- يتداخل الكافيين مع حمض الفوليك مما يؤثر على نمو الأنبوبالعصبي مسبباً العيوب الخلقية للجنين.

3- الشعور بالرغبة في التبول المتكرر.

4- يسبب فقر الدم مما يؤثر عليها و بشكلٍ واضح على نمو الجنين.

5- زيادة ضغط الدم للحامل والذي قد يترتب عليه الكثير من المضاعفاتمثل تسمم الحمل.

6- يؤثر بشكل كبير على نوم الحامل ويسبب الأرق واضطرابات بالنوم.


 

يمكن للمرأة الحامل التي اعتادت على شرب الشاي بشكل يومي يمكنهاالبحث عن نوع شاي خالي من الكافيين لتلافي الأضرار المترتبة عليهوالحفاظ على صحتها وصحة جنينها.

أثناء الحمل أضرار الشاي الإفراط فى تناول أضرار كبيرة الروتين اليومى العيوب الخلقية المضاعفات تناول الشاى تسمم الحمل تشوهات شرب الشاى

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