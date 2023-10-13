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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ لوك ناعم.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار من إيطاليا

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

شاركت الممثلة التركية هاندا أرتشيل، متابعيها، صورا جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، من إيطاليا، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة وجذابة.

تفاصيل إطلالة هاندا أرتشيل


وتألقت هاندا أرتشيل في الصور مرتدية فستان طويل باللون البني مكشوف من منطقة الظهر، وبقطعة من الستان الناعم على رأسها، متصلة بالفستان، وقد اختارت حذاء وحقيبة لامعة من الجلد باللون الذهبي.

 

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وقامت هاندا أرتشيل بجمع خصلات شعرها إلى الوراء، “كحكة” بتسريحة انسيابية ناعمة.

 

ووضعت هاندا أرتشيل بعض اللمسات الناعمة من المكياج، واختارت اللون الكشميري للشفاه، مع الماسكارا والآي لاينر والكحل الاسود لتبرز من جمال عينيها .


وأكملت هاندا أرتشيل إطلالتها بارتداء إكسسوارات ناعمة؛ فقامت باختيار قرطين كبيرين باللون الذهبي، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة بشكل كبير.

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
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