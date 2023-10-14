قبل غزو الاحتلال البري|آلاف الفلسطينيين يغادرون شمال غزة.. والتكدس في المدارس والملاجئ

واصل آلاف الفلسطينيين مغادرة شمال غزة والتكدس في المدارس والمنازل والملاجئ المؤقتة المزدحمة بالفعل في الجنوب، في الوقت الذي تقصف فيه الغارات الجوية الإسرائيلية القطاع المحاصر قبل الغزو البري المتوقع.

قال مسئولون مصريون وأمريكيون كبار، وفقا للجارديان البريطانية، إنه قد يُسمح للمواطنين الأجانب بمغادرة القطاع يوم السبت بموجب اتفاق اتفقت عليه مصر وإسرائيل والولايات المتحدة.

تضاءلت إمدادات الغذاء والوقود والمياه بسرعة يوم السبت بعد أن منعت إسرائيل جميع التنقلات من وإلى غزة.. وقد وصل عدد القتلى من الغارات الجوية، والذي وصل بالفعل إلى مستويات غير مسبوقة، إلى أكثر من 2200 شخص. وقالت وزارة الصحة في غزة يوم السبت إن من بينهم 724 طفلا و458 امرأة.

تعهدت إسرائيل بالقضاء على حركة حماس، بعد أن اخترقت المقاومة سياج التكنولوجيا الفائقة المحيط بالقطاع، وقاموا بهجوم، مما أسفر عن مقتل 1300 شخص، واحتجاز عشرات الرهائن في نهاية الأسبوع الماضي.

ووفقا لتقرير الجارديان ، لا يستطيع العديد من السكان العثور على وسائل النقل، أو لا يستطيعون السفر لأنهم كبار السن، أو المرضى، أو المعاقين، أو يرعون شخصًا محدود الحركة، أو يخشون أنه ليس لديهم مكان يذهبون إليه. تعد غزة بالفعل واحدة من أكثر الأماكن كثافة سكانية في العالم، حيث يعيش 2.3 مليون شخص في مساحة تبلغ 365 كيلومترًا مربعًا.

عندما سُئل يوم السبت عن الشكل الذي قد يبدو عليه النصر العسكري الإسرائيلي، قال المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي، كولونيل ريتشارد هيشت: هذا سؤال كبير. لا أعتقد أن لدي القدرة الآن على الرد على ذلك.

وقال الفلسطينيون وبعض المسؤولين الإقليميين إنهم يخشون أن هدف إسرائيل النهائي ليس فقط تدمير حماس، بل طرد الشعب الفلسطيني من غزة. وهذا من شأنه أن يعكس النكبة، وهو المصطلح العربي للطرد القسري لحوالي 750 ألف فلسطيني من فلسطين التي كانت تحت الانتداب البريطاني سابقًا، لإنشاء إسرائيل عام 1948.

وحذر العاهل الأردني الملك عبد الله، المتاخم للضفة الغربية المحتلة، من أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسراً من جميع الأراضي الفلسطينية أو التسبب في تهجيرهم الداخلي.

وناشد رئيس الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بشكل عاجل، إدانة "هذا الجهد الإسرائيلي المجنون لنقل السكان.

امتدت الأعمال، بما في ذلك إلى حدود إسرائيل الشمالية مع لبنان. قالت القوات الإسرائيلية في وقت مبكر من يوم السبت إنها “ضربت هدفا لحزب الله في جنوب لبنان” ردا على طائرة بدون طيار عبرت الحدود.