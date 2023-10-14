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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية: أيادي مصر تشارك في الملتقى التسويقي للتمور بالوادي الجديد

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن مشاركة منصة "أيادى مصر" في فعاليات الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور والذي يقام على مدار يومي السبت والأحد ١٤ و١٥ أكتوبر الجاري بمنطقة أرض المعارض بمدينة الخارجة بمشاركة ٩٥ عارضًا من مختلف محافظات الجمهورية وبعض الدول العربية والذي يعقد في إطار احتفالات محافظة الوادي الجديد بعيدها القومي.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة التنمية المحلية بالمساهمة في دعم وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية واليدوية التي تتميز بها المحافظات ، عبر منصة " أيادى مصر " التي أطلقتها الوزارة لتسويق المنتجات والصناعات الحرفية ودعم المنتجين في جميع المحافظات وإقامة المعارض لهم داخلياً وخارجياً  .

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن عدد المحافظات المشاركة من أيادي مصر في الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور بلغت حوالي ١٣ محافظة هي الوادي الجديد والغربية وأسيوط و شمال سيناء والفيوم وقنا والشرقية والقليوبية و كفرالشيخ و الدقهلية وأسوان والأقصر و الجيزة، مشيراً إلي تفقد السادة المحافظين و الشخصيات العامة المشاركة في الملتقي ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة لمنتجات منصة " أيادي مصر " بحضور ممثلي المشروع من وزارة التنمية المحلية بالوزارة، والفريق المعاون من شركة "اي-اسواق" الذي يقوم بتسجيل الحرفيين الجدد من محافظة الوادي الجديد والمحافظات المشاركة بالمعرض وتصوير منتجاتهم من خلال فريق التصوير المحترف الخاص بالمنصة.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن محافظة الوادي الجديد كرمت منسقي مشروع " أيادي مصر"  المشاركين في المعرض ويشارك بالملتقى ٩٥ عارض من الشركات والمصانع والجمعيات والمنصات ورواد الأعمال من محافظات الجمهورية وعدد من الدول العربية، كما تشمل الفعاليات عقد ورش عمل وندوات علمية في مجال زراعة النخيل والصناعات القائمة عليه.

ووجه وزير التنمية المحلية  الشكر لمحافظة الوادي الجديد علي تنظيم الملتقي وإتاحة الفرصة التسويقية للعارضين ، وأشار اللواء هشام آمنة إلي دعم الوزارة لجهود لإقامة مثل تلك المعارض بما يساهم في زيادة مبيعات المنتجين والعارضين من مختلف المعروضات والسلع لافتا الي دعم وزارة التنمية المحلية  لكافة الحرف والمنتجات التراثية واليدوية عبر منصة " أيادي مصر " في جميع محافظات الجمهورية حيث تلقي هذه المنصة رعاية من القيادة السياسية لزيادة عدد المنتجات المعروضة والعارضين المستفيدين والحفاظ علي بعض المنتجات والحرف من الاندثار بالمحافظات .

وأكد وزير التنمية المحلية علي رعاية واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات وبصفة خاصة فيما مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تهتم بتوفير المعارض الداخلية والخارجية لمنصة " أيادي مصر " للترويج للمنتجات التي تتميز بها المحافظات بما يساهم في زيادة عدد فرص العمل وتحسين مستوي دخل الأسر وزيادة عدد المنتجات الموجودة علي المنصة من المحافظات ، لافتاً الي أنه خلال الـ ١٠ أشهر الماضية زاد عدد الحرفيين على المنصة من ١٥٠ حرفي إلى أكثر من ١٧٥٠ حرفي, وزادت عدد المنتجات بأكثر من ٧٢٠٠ منتج.

وزير التنمية المحلية ايادى مصر هشام امنة

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