بريطانيا تصدر بيانًا دعمًا ومساندة للاحتلال الإسرائيلي

كتب رئيس الوزراء البريطاني، ريتشي سوناك، علي حسابه علي موقع إكس - تويتر، موجها رسالته للمجتمع اليهودي البريطاني، إنني أقف إلى جانبكم، وسأبذل كل ما في وسعي لحمايتكم.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني، أقول لأولئك الذين يحاولون إثارة التوترات عبر الإنترنت وفي شوارعنا بسلوكيات ترهيبية ومعاداة سامية مخزية، أقول ما يلي: ليس هنا. ليس في بريطانيا. ليس في بلادنا.

وأصدر رئيس الوزراء ممثلا في الحكومة البريطانية بيان جاء فيه: لا توجد كلمات يمكن أن تصف الرعب والهمجية التي اندلعت في إسرائيل قبل أسبوع. البنات والأبناء والأمهات والآباء والأزواج والزوجات والأجداد يؤخذون من الناس بأقسى وأفظع طريقة ممكنة. لقد قُتل مئات الأشخاص، وأصيب العديد منهم أو فقدوا، ويعيش آخرون معاناة لا يمكن تصورها بسبب اختطاف أحد أحبائهم واحتجازهم كرهائن.

وأضاف البيان: كان مواطنون بريطانيون من بين الضحايا. وبينما نواصل معرفة المزيد، أعلم أن هناك عائلات هنا وفي إسرائيل تعاني من ألم وعذاب عميقين. إن أفكاري وقلبي تتوجه إلى كل من يعاني في أعقاب هذه الهجمات.

وأكد البيان: أن الأيام والأسابيع المقبلة ستظل صعبة للغاية. ولشعب إسرائيل أقول إن بريطانيا معكم. إن ما حدث هو عمل شرير محض، ولإسرائيل كل الحق في الدفاع عن نفسها. وسنبذل كل ما في وسعنا لدعم إسرائيل في استعادة الأمن الذي تستحقه.

قال سوناك: إلى جاليتنا اليهودية في المملكة المتحدة: أعلم أنكم تتألمون وتتعذبون من هذه الأعمال الإرهابية الدنيئة. في لحظات كهذه، عندما يتعرض الشعب اليهودي للهجوم في وطنه، يمكن أن يشعر اليهود في كل مكان بقدر أقل من الأمان. لقد رأينا سلوكًا مخيفًا ومعاداة سامية مخزية على الإنترنت وفي شوارعنا مع محاولات لإثارة التوترات. أقول: ليس هنا. ليس في بريطانيا. ليس في بلادنا. ليس في هذا القرن. سنفعل كل ما في وسعنا لحماية الشعب اليهودي في بلادنا. وإذا كان هناك أي شيء يقف في طريق الحفاظ على أمن المجتمع اليهودي، فسنقوم بإصلاحه.

إننا نقف إلى جانب إسرائيل، ليس اليوم فقط، وليس غدًا فقط، بل دائمًا. وأنا أقف معكم، أيها الجالية اليهودية البريطانية، ليس اليوم فقط، وليس فقط غدا، ولكن دائما.