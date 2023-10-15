الكيلو وصل 65 جنيها| بشرى سارة للمواطن عن الأسعار.. والسر في المبادرة

شهدت السلع الأساسية ارتفاعًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، وانتشرت بين المواطنين حالة من الحزن والضيق، حتى تدخلت الحكومة المصرية، وأعلنت في اجتماعها الماضي عن انخفاض أسعار تلك السلع، وذلك سعيًا لتخفيف عبء غلاء الأسعار والمعيشة في الفترة الماضية.

اللحوم

أسعار اللحوم بمبادرة السلع

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية، تشمل؛ الفول والأجبان والزيوت والسكر والمكرونة والدواجن والبيض والأرز والعدس، بنسبة تخفيضات تتراوح بين 15% و30%.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" عبر قناة "صدى البلد"، أن سعر اللحمة السوداني الطازجة 220 جنيهًا، وسعر كيلو اللحمة البلدي بـ 240 جنيهًا، بالمجمعات الاستهلاكية.

سعر كيلو الدواجن المجمدة بالمبادرة

وأضاف أن سعر كيلو الدواجن المجمدة بـ65 جنيهًا، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية، وأشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة إلى أن جميع الأسعار مدونة على العبوات في السلاسل التجارية.

شكاوي مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية

وبين أنه في حالة وجود أي شكوى من مخالفة لمبادرة خفض أسعار السلع، فيمكن التواصل مع منظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء على رقم 16528، وجهاز حماية المستهلك 19588، بخلاف الصفحة الرسمية لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

أسعار الدواجن والبيض

وقال محمد صالح، عضو مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن، إن سعر الدواجن في المزرعة بـ 65 جنيهًا وتصل "مذبوح ومكيس" للمستهلك بـ 95 جنيهًا، كما يصل سعر كرتونة البيض في المزرعة بـ 115 جنيهًَا ويصل للمستهلك بـ 125 جنيهًا.

السلع الأساسية حد أقصى لسعر البيع

قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، في بيان صحفي، إنه تم التوافق على طرح السلع الغذائية الأساسية شائعة الاستخدام للأسرة المصرية بخصومات تصل إلى 25% في كافة ربوع مصر، والتي تتضمن سبع سلع أساسية وهى الزيت الخليط والمكرونة والفول والعدس واللبن والجبنة البيضاء والسكر، والتي يتم توزيعها من خلال سلاسل الإمداد الطبيعية لكل شركة لضمان توافرها بكافة ربوع مصر مع تطبيق آليات السوق الحرة لتحقيق المنافسة بين كل منتج لنفس السلعة.

وأوضح أنه تم التوافق بين اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية مع منتسبيهم من منتجين ومستوردين وشركات تعبئة وتوزيع وسلاسل تجارية والذين رحبوا بالمشاركة في المبادرة ودعمها في إطار المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص، كما تم تحليل كل ما تتحمله كل سلعة من رسوم للدولة، والمكون الأجنبي بها، والآليات المقترحة لتحقيق خصومات إضافية من خلال خفض التكاليف وزيادة العرض للوصول الى خفض أكبر في الأسعار يشعر به المواطن.

وأوضح الوكيل أنه قد تم عرض مبادرة القطاع الخاص وذلك من خلال رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية على دولة رئيس مجلس الوزراء بحضور محافظ البنك المركزى ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، والمالية، والزراعة، والأجهزة المعنية، وكبار المنتجين والسلاسل التجارية، حيث طرحت أسس المبادرة، وهى قيام المنتجين والسلاسل التجارية ببذل كافة الجهود لخفض التكلفة وبالتالي الأسعار لإنجاح المبادرة، وتم طلب دعم الدولة لزيادة نسب الخفض في الأسعار من خلال قيام الدولة باتخاذ قرارات وإجراءات وتيسيرات، ومنح أولوية في تدبير العملة، وكذا التعليق المؤقت لبعض الجمارك والرسوم.

الدواجن والبيض

مطالب القطاع الخاص

وأكد الوكيل أنه فى سابقة لم تحدث من قبل، أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى والوزراء قرارات فورية اثناء الاجتماع لتنفيذ غالبية ما طلبه القطاع الخاص التي أدت إلى تخفيض التكاليف وبالتالي الاسعار، مؤكدا الشراكة الناجزة للحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن، والتي ترجمت إلى قرارات لرئيس الوزراء والوزراء تم نشرها في اليوم التالي.

وأضاف الوكيل أنه فى مبادرة لضمان وصول الخصومات إلى مستحقيها، فقد وافق المنتجين على تطبيق "الحد الأقصى لسعر بيع المستهلك بعد الخصم" على سلع المبادرة، مع ترك الحق في خفض إضافي لكل منفذ من خلال آليات السوق الحرة.

وأشار الوكيل إلى أن الغرف التجارية بالمحافظات تتواصل مع منتسبيها من المصنعين والمحال التجارية للمشاركة بالمبادرة لتحقيق الوفرة وخفض الأسعار من خلال خفض تكاليف النقل والتوزيع.

وأكد الوكيل أن المبادرة بخلاف توفير السلع الأساسية المخفضة لأبناء مصر، من المتوقع أن تؤدي إلى المعاونة في خفض معدل التضخم الحالي، الذى سيؤدى بدوره الى استقرار أسعار كافة السلع على المدى المتوسط، الأمر المدعوم بأساس عمل اتحاد الغرف التجارية من خلال جذب الاستثمارات لخلق فرص عمل لأبناء مصر في وطنهم، إلى جانب زيادة القيمة المضافة والمكون المحلي في الصناعة والزراعة والخدمات، وتنمية الصادرات.

أسعار الفراخ اليوم

سجل سعر الفراخ البيضاء 71 جنيهًا جملة، لتصل إلى الأسواق بسعر 81 جنيهًا للكيلو.

يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو ما بين 99 و100 جنيه.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي 110 جنيهات.

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء 65 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

سجل سعر كرتونة بيض أحمر 125 جنيهًا

سجل سعر كرتونة بيض أبيض 123 جنيهًا

سعر كرتونة البيض البلدى 139 جنيهًا