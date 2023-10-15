عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أقوى بطارية.. سعر آيفون 13 برو ماكس في سلطنة عمان

آيفون 13 برو ماكس
آيفون 13 برو ماكس

ينافس جوال آيفون 13 برو ماكس بشراسة فى فئته بالرغم من ظهور سلسلتين أحدث منه، إلا أن بطاريته العملاقة وكاميرته القوية تجعلانه خياراً قوياً.

وصلت أسعار جوال آيفون 13 برو ماكس سعة 128 جيجابايت مقابل 471 ريالاً عمانياً.

جوال آيفون 13 برو ماكس

يطرح جوال آيفون 13 برو ماكس شاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Super retina xdr، ومحمية بطبقة أقوي ضد الخدش بدون أي حواف، بسرعة تحديث 12 هرتز في الثانية، ومقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بمعيار IP68 لمقاومة الماء و الأتربة، مع نوتش أقل من السابقة.

يقدم جوال آيفون 13 برو ماكس 3 كاميرات خلفية محسنة تماماً بتصميم جديد نسبياً، بدقة 12 ميجابكسل بـ 3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/1.6 عدسة وf/2.4 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى الأعظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.4، بدقة عرض 4k، مع زووم بصري أكثر 5 مرات.

جوال آيفون 13 برو ماكس

يتوفر جوال آيفون 13 برو ماكس بمعالج Apple A15 مع ذاكرة داخلية سعات 128 جيجابايت، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، و1 تيرابايت، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت. 

يمتلك جوال آيفون 13 برو ماكس بطارية ضخمة سعة 4352 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 7.5 وات.

يمكنك شراء جوال آيفون 13 برو ماكس فى 4 ألوان وهي الرمادي الداكن، الذهبي، السيلفر، الأخضر الداكن، والأزرق الفاتح.

آيفون آيفون 13 برو ماكس Apple جوال آيفون 13

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الهجوم عليه| أول رد فعل من شقيقة محمد صلاح بسبب فلسطين

نزلت رسمي | ننشر أسعار السلع الأساسية بعد تخفيضها .. شاهد

أول رد لـ شقيق محمد صلاح بعد الهجوم على موقف أخيه من دعم فلسطين

سيناريو لمحاربة 4 دول عربية| مخطط إسرائيلي للهجوم البري على غزة.. وهذا دور القوات الأمريكية

هدية للشعب المصرى .. هتشتري عربية أحلامك بأقل سعر من الخارج

3 ظواهر جوية.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا الأحد

حرب إقليمية.. إيران تهدد إسرائيل بالتدخل حال عدم وقف العدوان على غزة

هل ينفد صبر القاهرة؟.. قصة أخطر بيان لمصر منذ أكتوبر 73

موضوعات متعلقة

أفضل بطارية وأقل ميزانية.. سعر Iphone 13 في الإمارات

أناقة وأكثر تطورا.. سعر iphone 12 في الكويت

صفقة رابحة.. سعر iphone 11 فى السعودية

مواصفات قياسية.. عملاق شاومي Xiaomi 14 Pro يزلزل الأسواق

آيفون iPhone 15 Pro Max يواجه مشكلة خطيرة في الشاشة.. تفاصيل

كاميرا 50 ميجا بيكسل.. أرخص موبايل سامسونج بمعالج كوالكوم في السوق

أخبار التكنولوجيا.. سامسونج تزود 3 هواتف جديدة بـ Android 14.. واتساب ينهي دعم أجهزة أندرويد وآيفون القديمة في هذا الموعد

أخيراً.. سوني تسمح بـ بث ألعاب PlayStation 5

ترشيحاتنا

القضاء الإداري تنظر دعوى استبعاد مرشح على مقعد أمين صندوق نادي الزمالك

جولة فوق الركام.. شاب فلسطيني يروي تفاصيل استخدام الاحتلال قنابل محرمة دوليا

سعر الذهب اليوم الأحد 15-10-2023

اليوم .. بدء صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

له ضوابط.. خبير يكشف أسباب حذف المنشورات الخاصة بحرب إسرائيل على غزة

إبادة شاملة.. نيويورك تايمز تنشر خريطة المناطق المتأثرة بالقصف في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مساج للتخلص من آلام الرجل

من البيض.. أفضل 5 وصفات لعلاج بشرتك في المنزل

أفضل الطرق لعلاج التهاب الحلق واللوزتين بالأعشاب

عربياتي| زينة تقلب السوشيال ميديا بصورة مع 3 سيارات خارقة ..اِعرف تفاصيلها

فيديو

اشترطت إدخال المساعدات لغزة.. مصر ترفض استقبال الرعايا الأجانب عبر معبر رفح| «فيديوجراف»

المخابرات الأمريكية تكشف سرا عن تحذيرها لإسرائيل من طوفان الأقصى.. فيديو

غدروا بيهم.. الاحتلال بستهدف قوافل الفلسطينيين النازحين رغم استجابتهم لتحذيرات تل ابيب

أماكن سقوط أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

اﻟﻤﺰﻳﺪ