خبيرة: الاحتلال قدم خطة لامتداد الأراضي ونقل الفلسطينيين.. ومصر موقفها واضح

الكيان المحتل سعى إلى نقل الفلسطينيين

أكدت الأميرة رشا يسري المتخصصة في الشئون الإسرائيلية، أن سيناريو نزوح أهالي غزة يشبه أحداث النكسة، مضيفة أن مشكلة قطاع غزة تهدد إسرائيل، لذلك الاحتلال قدم خطة لامتداد الأراضي، وتبادل المناطق بشكل معقد.

وأوضحت رشا يسري خلال لقائها مع الإعلامي يوسف الحسني ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى، أن الكيان المحتل سعى إلى نقل الفلسطينيين، ومصر رفضت بشدة وأكدت أنها لن تفرط في القضية الفلسطينية ابدأ.

وأشارت المتخصصة في الشئون الإسرائيلية، إلى أن دور مصر واضح وصريح بشأن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ولن تسمح بتصفية القضية مهما كان.