الفواكه الشتوية فوائد لا تعد ولا تحصى|تعرف عليها

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بعض فوائد الفواكه الشتوية تتعدّد أصناف الفواكه التي تتوفّر في فصل الشتاء، ومن أبرزها؛ البرتقال، والكيوي، والإجاص، والكاكا، بالإضافة إلى الرمان، والسفرجل، والكمكوات، واليوسفي.



· البرتقال: يُعدّ البرتقال أحد الحمضيّات الغنيّة بالفيتامينات، والمعادن، فهو يُعتبَر من أغنى مصادر فيتامين ج؛ إذ إنّ تناول حبةٍ مُتوسّطة الحجم منه يُزوّد الجسم بـ 117% من القيمة اليوميّة لفيتامين ج، ومن الجدير بالذّكر أنّ هذا الفيتامين يُصنَّف كأحد مضادّات الأكسدة القويّة في الجسم، ويُعزِّز وظائف جهاز المناعة عبرَ مساعدة الجسم على امتصاص الحديد من الأطعمة النّباتيّة.

·الكيوي: تتميّزُ فاكهة الكيوي بحجمها الصّغير، ونكهتها المُميّزة، وقيمتها الغذائيّة العالية، فهي مصدرٌ جيّدٌ لفيتامين ج، والبوتاسيوم، وفيتامين ك؛ الذي يُعزِّز صحّة العظام، وقوّتها، كما أنّها تحتوي على الألياف الغذائيّة، إذ إنّ استهلاك حبّتيّ كيوي يوميّاً قد يساعد على تحسين عمليّة الهضم، وتقليل خطر الإصابة بالإمساك.

· الكاكا: تتميّز الكاكا بلونها البرتقاليّ، ومذاقها الحلو الذي يُشبه نكهة العسل، ويُمكن أكلُها نيئةً، أو مطبوخةً، أو مُجفَّفةً، وتُستَخدَم بشكلٍ واسعٍ حول العالم في العديد من الوصفات الغذائيّة، مثل: الحلويّات، والفطائر، والمشروبات، وطبق الكاري، وحلوى الهلام، ومن المثير للاهتمام أنّها ذات قيمةٍ غذائيّةٍ عالية بالرغم من صغر حجمها، فعلى سبيل المثال؛ تُزوّد حبّةٌ واحدة من فاكهة الكاكا الجسمَ بأكثر من نصف الكميّة المُوصى بها من فيتامين أ.

· الرمان: يُصنّف الرمّان ضمن أكثر أنواع الفاكهة الصحيّة في العالم، حيث إنّه يحتوي على العديد من المُركّبات النباتيّة المفيدة التي لا تتوفّر في أطعمةٍ أخرى، وتُؤكَل بذوره وحبّاته نيئةً، أو على شكل عصير، ويحتوي كوبٌ واحدٌ؛ أو ما يُعادل 174 مليلتراً، من حبّات الرمّان على 7 غرامات من الألياف الغذائيّة، و3 غرامات من البروتينات، 30% من الكميّة الغذائيّة المرجعيّة اليوميّة من فيتامين ج، 36% من الكميّة الغذائيّة المرجعيّة اليوميّة لفيتامين ك، 16% من الكميّة الغذائيّة المرجعيّة اليوميّة للفولات.

· السفرجل: تُشبه فاكهة السفرجل بعض الفواكه الشائعة كالتّفاح، والإجاص، وتحتوي على الفيتامينات، والمعادن، والألياف الغذائيّة؛ ممّا يجعلها ذات قيمةٍ غذائيّةٍ عالية، وتُنسَب الفوائد الصحيّة العديدة المُرتبطة بهذه الفاكهة إلى احتوائها على نسبةٍ مرتفعةٍ من مُضادّات الأكسدة؛ والتي تُقلّل من خطر الإصابة بالالتهابات، والإجهاد الأيضيّ، كما أنّها تحمي خلايا الجسم من الأضرار النّاتجة عن الجذور الحرّة، وعلاوةً على ذلك فإنّ فاكهة السفرجل تحتوي على كميّاتٍ متوسّطةٍ من فيتامين ج، والنحاس.

· اليوسفي: يُعدّ اليوسفي أو ما يُعرف باليوسف أفندي، من الحمضيّات التي تمتلك أشكالاً مختلفةً، ونكهاتٍ متنوّعةٍ تتراوح بين نكهةٍ شديدة الحلاوة، ونكهةٍ لاذعة، وتحتوي هذه الفاكهة على كميّةٍ قليلةٍ من الكربوهيدرات مُقارنةً بأصناف الفواكه الأخرى، كما أنّها تحتوي على كميّاتٍ صغيرةٍ من بعض المعادن، والفيتامينات، مثل: الفولات، وفيتامين ب6، وفيتامين ب1، ومعدن الكالسيوم، والحديد، بالإضافة إلى المغنيسيوم، والبوتاسيوم، وعلاوةً على ذلك فإنّ حبةً صغيرةً من اليوسفي تُزوّد الجسم بـ 34% من المدخول اليوميّ لفيتامين ج، إضافةً إلى 10% من المدخول اليوميّ لفيتامين أ.

·الكمكوات: تشبه فاكهة الكمكوات الحمضيّةُ البرتقالَ؛ إلّا أنّها أصغر حجماً، وذات شكلٍ بيضاويّ، وهي غنيّة بالفيتامينات؛ كفيتامين أ، كما أنّ قشرتها غنيّةٌ بالألياف الغذائيّة، ومُضادّات الأكسدة، وعلاوةً على ذلك فإنّ هذه الفاكهة خاليةٌ من الكوليسترول، ومنخفضة الدّهون، والصّوديوم.

· الجريب فروت: يتميّز الجريب فروت بكونه غنيّاً بمضادات الأكسدة والألياف، وقليل السعرات الحرارية، كما أنّه يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة للصحة، كفيتامين ج المفيد لجهاز المناعة، وفيتامين أ الذي يقلل خطر الإصابة بالالتهابات والعدوى، بالإضافة الزنك، والحديد، والنحاس، والبوتاسيوم.

· الحصص الموصى بها من الفواكه يُعدّ حجم الحصّة المُوصى بها من الطّعام أقلّ عادة من الكميّة التي يستهلكها الفرد في طعامه، وفيما يتعلّق بالفواكه بأشكالها المختلفة؛ كالطّازجة، والمُجمّدة، والمُعلّبة، والمّجفّفة، فإنّه يُوصى بتناول 4 حصصٍ يوميّاً.