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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حمزاوي: الموقف المصري شديد الوضوح في وجه سياسة أمريكية منحازة لإسرائيل

السيسي ووزير الخارجية
السيسي ووزير الخارجية الأمريكى

قال الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية، إن اللحظة الحالية في الشرق الأوسط لا تحتمل سوى إصدار رسائل مباشرة وشديدة الوضوح، فنحن أمام سياسة إمريكية منحازة لإسرائيل، ولم تكتف بالدعم بل بدأت في تبرير الاعتداءات الوحشية ضد أهل غزة.

وأضاف خلال قراءة تحليلية عبر سكايب لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الوضع الآن في غزة يحتاج تدخل فوري، لا بد من وقف الاعتداءات الإسرائيلية فورا، ولا بد من إدخال المساعدات لغزة، هناك مستشفيات توقفت عن العمل.

غياب الأفق السياسي

أوضح أن الرسائل المصرية أشارت إلى غياب الأفق السياسي، وهو ليس مجرد مصطلح غاضب، لكننا بالفعل أمام دولة احتلال عليها مسؤوليات بموجب القانون الدولي تجاه الشعب الفلسطيني، ونحن أمام انعدام كامل للمفاوضات من 2007 تقريبا، ولا بد من وجود مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين مع وجود حلفاء الجانبين.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية غائبة تماما منذ عهد ترامب وفي عهد بايدن، عن رعاية أي حل لأزمة الشرق الأوسط، وبالتالي الموقف المصري شديد الوضوح أن الحل في إقامة دولة فلسطين على حدود 67 أراضي الضفة وغزة، وغير ذلك الأفق السياسي فنحن أمام تحايل على قضية احتلال، هناك شعب تحت الاحتلال ودولة تسرف في سياسة الاعتداء.

إسرائيل الاعتداءات الإسرائيلية الشعب الفلسطيني الولايات المتحدة عمرو حمزاوي

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