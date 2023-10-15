عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال اجتماع أونلاين.. وكيل تعليم كفر الشيخ يشدد على تفعيل مجموعات الدعم

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

عقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعا «أون لاين»، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لمناقشة تفعيل مجموعات الدعم، وتفعيل خصص المشاهدة، إضافة ممارسة الأنشطة المتعددة، واكتشاف المواهب، بحضور مديري الإدارات التعليمية، والدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، وضياء الشامي، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، ومحمد السبكي، مدير عام التعليم الفني ومديري المراحل والمتابعة والتخطيط.

كفر الشيخ .. مديرية الشباب تطلق سلسلة اللقاءات التوعوية حول «التغيرات المناخية».. صور

بدء إجراءات التقييم لجائزة التميز الداخلية بجامعة كفر الشيخ.. صور

أكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه وجه ببدء تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي للطلاب خاصة في الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، بأسعار مناسبة، موضحاً أن مجموعات الدعم هي بديل مناسب للدروس الخصوصية، لأنه يشارك فيها أفضل وأشهر المعلمين بالمدارس، كما أنه من حق الطالب التسجيل في أي مجموعة سواء داخل مدرسته المقيد فيها أو خارجها، موجهاً بتشكيل لجان فنية من التوجيهات المختصة، لاكتشاف المواهب، وتفعيل الأنشطة الطلابية، ومارستها.

وأضاف عبد الله، أن هناك عدداً من مصادر التعلم جرى توفيرها للطلاب، منها محتوى رقمي ومواد تعليمية على موقع الوزارة، وفي القنوات والمنصات بالإضافة إلى شرح المعلمين في المدارس ومجموعات الدعم المدرسي، موجها بتفعيل حصص المشاهدة في الفصول بين الطلاب في المواد الدراسية المختلفة، ودمج التكنولوجيا في البرنامج الدراسي من خلال تحقيق نسبة الـ25 % من حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال القنوات التعليمية في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر)، مما سيساهم بشكل فعال في توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها: الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، والمساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم.

وعلى جانب آخر، ترأس محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ لجنة مقابلات مع المتقدمين لشغل وظيفة مدير شئون مالية وإدارية بإدارة سيدي سالم التعليمية، تسييرا للأعمال لحين شغل الوظائف بالطرق القانونية، بحضور مصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام.

IMG-20231015-WA0188
IMG-20231015-WA0188
IMG-20231015-WA0189
IMG-20231015-WA0189
IMG-20231015-WA0190
IMG-20231015-WA0190
IMG-20231015-WA0187
IMG-20231015-WA0187
اجتماع اون لاين الإدارات التعليمية اكتشاف المواهب التغيرات المناخية الشئون المالية والإدارية اللقاءات التوعوية اللواء جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مخرج شهير يزور جيش إسرائيل ويدعمهم ضد فلسطين

مدير أعمال نانسي عجرم يكشف حقيقة إحيائها حفل زفاف إسرائيلي

احكام عاجلة بشأن انتخابات نادى الزمالك

ضربة قوية للمنتفعين.. الحكومة تصدر قرارا مهما لخفض أسعار السكر

إجراء عاجل من إسرائيل بعد ارتفاع أعداد أسرى الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية

العثور على جثة مخرج ايراني شهير وزوجته في منزلهما بـ طهران

الأمن القومي خط أحمر.. 6 قرارات عاجلة من مصر بشأن غزة

زيادة علاوة غلاء المعيشة تدخل حيز التنفيذ للموظفين والمعاشات رسميا

موضوعات متعلقة

كفر الشيخ .. مديرية الشباب تطلق سلسلة اللقاءات التوعوية حول «التغيرات المناخية».. صور

بدء إجراءات التقييم لجائزة التميز الداخلية بجامعة كفر الشيخ.. صور

لمتابعة مبادرة خفض الأسعار.. محافظ كفر الشيخ يتفقد السلاسل التجارية | صور

استمرار أعمال حملات النظافة اليومية بمركزي بلطيم ودسوق في كفر الشيخ

زراعة الأشجار ضمن البرنامج البيئي التطوعي بمراكز شباب كفر الشيخ| صور

محافظ كفر الشيخ يتفقد الحملة الميكانيكية ويوجه بالصيانة الدورية للمعدات والمركبات.. صور

كفر الشيخ .. إزالة 3 حالات تعد على الأراضى الزراعية في سيدى سالم

انطلاق مسيرة لفتيات «ريحانة» احتفالاً باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر بكفر الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

ادخلوا قراكم ومدنكم.. أبو العينين يوجه كلمة قوية للشعب الفلسطيني المناضل| فيديو

الخارجية: مصر تضع بنيتها التحتية على أهبة الاستعداد لاستقبال المساعدات لقطاع غزة 

سيد علي لمتحدث الخارجية الأمريكية: أنتم بتشوفوا بعين واحدة..فيديو

مصر تناقش التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع ‎غزة مع سلطنة عمان

قرار مش سهل.. من هي زوجة مجدي الهواري وماذا قالت غادة عادل |فيديوجراف

خطر جدا .. أثر الموبايلات وأجهزة التابلت على صحة طفلك العقلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحذية على شكل حوافر تتصدر تصنيفا عالميا.. تفاصيل

الصور الأولى من تجهيزات حفل زفاف المخرج مجدي الهواري ودنيا عبدالمعبود |خاص

فؤاد الظاهري ..الموسيقي الارماني الذي سمي شارع الظاهر باسمه ما قصته؟

طبيب فلسطيني يحاول تهدئة المصابين في غزة فيتفاجأ بابنته

فيديو

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

بعد روسيا.. الصين تتحرك وتحذر من الوضع في قطاع غزة

مصر ترفض مرور رعايا أمريكا من معبر رفح وتشترط عبور المساعدات لغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ