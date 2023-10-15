خلال اجتماع أونلاين.. وكيل تعليم كفر الشيخ يشدد على تفعيل مجموعات الدعم

عقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعا «أون لاين»، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لمناقشة تفعيل مجموعات الدعم، وتفعيل خصص المشاهدة، إضافة ممارسة الأنشطة المتعددة، واكتشاف المواهب، بحضور مديري الإدارات التعليمية، والدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، وضياء الشامي، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، ومحمد السبكي، مدير عام التعليم الفني ومديري المراحل والمتابعة والتخطيط.

أكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه وجه ببدء تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي للطلاب خاصة في الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، بأسعار مناسبة، موضحاً أن مجموعات الدعم هي بديل مناسب للدروس الخصوصية، لأنه يشارك فيها أفضل وأشهر المعلمين بالمدارس، كما أنه من حق الطالب التسجيل في أي مجموعة سواء داخل مدرسته المقيد فيها أو خارجها، موجهاً بتشكيل لجان فنية من التوجيهات المختصة، لاكتشاف المواهب، وتفعيل الأنشطة الطلابية، ومارستها.

وأضاف عبد الله، أن هناك عدداً من مصادر التعلم جرى توفيرها للطلاب، منها محتوى رقمي ومواد تعليمية على موقع الوزارة، وفي القنوات والمنصات بالإضافة إلى شرح المعلمين في المدارس ومجموعات الدعم المدرسي، موجها بتفعيل حصص المشاهدة في الفصول بين الطلاب في المواد الدراسية المختلفة، ودمج التكنولوجيا في البرنامج الدراسي من خلال تحقيق نسبة الـ25 % من حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال القنوات التعليمية في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر)، مما سيساهم بشكل فعال في توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها: الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، والمساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم.

وعلى جانب آخر، ترأس محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ لجنة مقابلات مع المتقدمين لشغل وظيفة مدير شئون مالية وإدارية بإدارة سيدي سالم التعليمية، تسييرا للأعمال لحين شغل الوظائف بالطرق القانونية، بحضور مصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام.

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