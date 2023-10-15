كفر الشيخ .. مديرية الشباب تطلق سلسلة اللقاءات التوعوية حول «التغيرات المناخية».. صور

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، لقاءات توعوية بمركزي شباب الضبعة وأبو مصطفى ضمن سلسلة اللقاءات التوعوية بعنوان «التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة في المستقبل» بمشاركة أعضاء مراكز شباب الرياض، البرية، فرج الكبرى، الرغامة، المثلث، بكر الناصرية، الرصيف اليوم الأحد، برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن اللقاءات تأتي ضمن سلسلة من البرامج التوعوية التي تنظمها المديرية للتعريف بأضرار التغيرات المناخية وأثرها على البيئة، وناقشت «المقصود بتغير المناخ والتحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس وقد تكون هذه التحولات طبيعية مثل التغيرات في الدورة الشمسية والأنشطة البشرية التي تعد المسبب الرئيسي لتغير المناخ ويرجع إلى حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز.

تقام فعاليات اللقاءات التوعوية بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات ومتابعة باسم سعيد، منسق النشاط التطوعي.

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