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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمتابعة مبادرة خفض الأسعار.. محافظ كفر الشيخ يتفقد السلاسل التجارية | صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأحد، عدداً من السلاسل والمعارض التجارية، في ضوء تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين.

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جاء ذلك بحضور اللواء حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بقرار رئيس الوزراء لما له مردود إيجابي على المواطن البسيط، في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية، مما يؤكد وقوف القيادة السياسية إلى جانب المواطن والعمل على رفع العبء عن كاهل البسطاء.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه يتابع بشكل مكثف الحملات اليومية التي تقوم بها الوحدات المحلية، والتموين، والصحة، والطب البيطري، لإحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية، بالمحال التجارية والأسواق، ومنافذ البيع، ومتابعة التخفيضات التي تقدمها معارض "معا ضد الغلاء" والتي تم افتتاحها بالمدن، لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو زيادات في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المبادرة تهدف إلى تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15 لـ 25 % وهي سلع "السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز، بالإضافة إلى خفض 15 % على الدواجن الحية والمجمدة والبيض، والتي تم تطبيقها أمس.


وكلف محافظ كفر الشيخ، مسئولي مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والصحة، والطب البيطري، والوحدات المحلية، بتشديد الرقابة والمرور الميداني على المحال التجارية والمنافذ والمعارض والمنافذ الاستهلاكية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، وبشكل يومي، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية.

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احتفالا باليوبيل الذهبي التموين وجهاز حماية المستهلك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى السلع الغذائية السلع الغذائية الأساسية السلاسل التجارية السكر والزيت اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

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