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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار أعمال حملات النظافة اليومية بمركزي بلطيم ودسوق في كفر الشيخ

صدى البلد

شهدت مدينتا بلطيم ودسوق أعمال حملات النظافة والتجميل بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات على المرافق وتحسين خدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانيا، وضرورة السعي دائما لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوى النظافة.
 

زراعة الأشجار ضمن البرنامج البيئي التطوعي بمراكز شباب كفر الشيخ| صور

 وتابع اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، استعدادات الحملة الميكانيكية ومعدات قطاع النظافة والتجميل، ومعاينة المعدات الثقيلة والسيارات وسيارة المكبس والآلات والجرارات، تمهيدا لبدء العمل اليومي بالفترة الصباحية، وذلك من خلال القيام بأعمال جمع القمامة في أحياء وشوارع وميادين المدينة بما يساهم في تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين، فضلا عن رفع المخلفات بمنطقة المساكن الشرقية والغربية والدائري البحري ومنطقة الهضبة ومنطقة المقابر ومحيط المدارس ومنطقة مستشفى بلطيم النموذجي ودور العبادة والمصالح الحكومية والخدمية، وكذا كورنيش مدينة بلطيم، وري الأشجار وقص وتقليم الأشجار وتهذيبها ومسح الطرق بالمساكن الشرقية وغيرها من المناطق، المستهدفة تباعا.
 

وأكد الفداوى تقديم كامل الدعم لتحسين مستوى النظافة والخدمات والمرافق بالمدينة والقرى، وتوجيه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية للتعامل الفوري بقطاع النظافة والتجميل، حيث يتم رفع المتولد اليومي من المخلفات والقمامة ونقل الحاويات إلى المقلب الوسيط ومنها إلى المقلب الرئيسي والتخلص منها بشكل صحي آمن.

كما تابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مدينة دسوق، سير العمل بجهاز النظافة والتجميل وحملات نظافة مكثفة وتقليم وتهذيب الأشجار ومتابعة المواقف وتطهير خطوط الصرف الصحي، ورفع الأتربة والمتولد اليومي من القمامة والمخلفات والأراضي الفضاء، وتحسين الخدمات والمرافق، بأحياء مدينة دسوق، بالإضافة إلى ري وتهذيب وتقليم الأشجار وقص النجيل على جانبي الطرق والميادين العامة والعناية بها للحفاظ عليها من التلف ورفع مخلفات التقليم على مدار اليوم، وذلك في إطار رفع درجة الاستعدادات لمواجهة الأمطار المحتملة خلال فصل الشتاء ورفع كفاءة خطوط وغرف الصرف الصحي وصفايات الأمطار.

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