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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة الأشجار ضمن البرنامج البيئي التطوعي بمراكز شباب كفر الشيخ| صور

زراعة الأشجار
زراعة الأشجار

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، يوماً بيئياً  تطوعياً "بمركز شباب منشأة عباس بمشاركة 30 شاباً وفتاة من أعضاء أندية التطوع والفتاة" بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن مشروع البرنامج البيئي التطوعي. 

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وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المشروع يهدف إلى توجيه طاقات النشء والشباب للإسهام في خدمة المجتمع ونشر ثقافة التطوع وغرس القيم التطوعية بعقول الشباب، واستثمار طاقاتهم في مشروعات تعود بالنفع على مجتمعاتهم، مضيفاً أن فرق أندية التطوع والفتاة قاموا بزراعة الأشجار والتخلص من المخلفات وعمل دهانات للبوابات.

وشارك الشباب باليوم البيئي التطوعي بمراكز شباب سيدي سالم، بإشراف نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وبإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، تنفيذ باسم سعيد، مسئول أندية التطوع وغادة راشد، مسئول أندية الفتاة والمرأة بالمديرية.

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