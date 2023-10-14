محافظ كفر الشيخ يتفقد الحملة الميكانيكية ويوجه بالصيانة الدورية للمعدات والمركبات.. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم، السبت، الحملة الميكانيكية بالمحافظة، مشدداً على متابعة التشغيل وإجراء الصيانة الدورية للمركبات.

وكلف محافظ كفر الشيخ رؤساء المراكز والمدن بمتابعة جاهزية المعدات بصفة منتظمة وعمل الصيانة الدورية الأزمة لضمان كفاءتها والمراجعة المستمرة لجاهزيتها والاستعداد لموسم الأمطار.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس أحمد الشناوي، مدير عام مديرية الإسكان، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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