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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ .. إزالة 3 حالات تعد على الأراضى الزراعية في سيدى سالم

إزالة تعديات
إزالة تعديات

شهدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم، أعمال إزالة أعمال تعديات على الرقعة الزراعية، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بضرورة التصدي بكل حزم للتعدى على الأرض الزراعية والحفاظ عليها.

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وتابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال إزالة  3 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية، ومنها إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بجمعية البكاروة الشرقية على مساحة 200 متر مربع، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض وتم تسليم الأرض للجمعية الزراعية بجمعية البكاروة الشرقية، وأخرى بجمعية البكاروة الشرقية علي مساحة 90 متراً مربعاً في المهد.

وقال رئيس المدينة: وتمت الإزالة حتى سطح الأرض وتم تسليم الأرض للجمعية الزراعية، وأخيراً إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بجمعية الشرقية علي مساحة 120 متراً مربعاً، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض وتم تسليم الأرض للجمعية الزراعية، وذلك بحضور عبد المنعم نشوان، رئيس القرية، وعادل عطيان مسئول الإزالات بالمركز والمدينة.

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