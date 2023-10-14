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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق مسيرة لفتيات «ريحانة» احتفالاً باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر بكفر الشيخ.. صور

مسيرة ريحانة
مسيرة ريحانة

انطلقت مسيرة حاشدة لفتيات البرنامج القيادي "ريحانة" بمشاركة 500 فتاة من جميع مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد صباح اليوم السبت، والذي ينفذ تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية، وبتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

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بدأت المسيرة الحاشدة من دوران المحافظة مروراً بجامع الإستاد حتى مقر ديوان المديرية، يتقدمها الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب وعبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة،

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن برنامج الحفل يشمل ندوة تعريفية عن البرنامج القيادي يقدمه مدربات البرنامج من الفتيات أعضاء البرنامج بقاعة التعليم المدني بالمديرية، يعقبه نشاط رياضي «زومبا، إيروبكس» بالصالة الرياضية بالطب الرياضي وفي نهاية الاحتفال تلتقي فتيات "ريحانة" بالدكتورة هدى الطنباري عضو مجلس النواب كنموذج نسائي ناجح.

جدير بالذكر أن البرنامج يهدف إلى توعية الفتيات بكافة حقوقهن وصقل مهاراتهن وتعزيز قدراتهم للتعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، وتوعية الفتيات بكافة حقوقهن، بجانب تسليط الضوء على النماذج الناجحة من النساء داخل المجتمع، وتأثيرهن في شتى المجالات القيادية والحقوق القانونية وريادة الأعمال وفن الإتيكيت والمشاركة المجتمعية والتوعية بمخاطر ختان الإناث والزواج المبكر.

يقدم برنامج ريحانة بمحافظة كفر الشيخ، من خلال إدارة تنمية النشء التي أعدت برنامج حفل اليوم بحضور لبنى أبو القاسم مدير الإدارة وفريق عمل إدارة تنمية النشء ولوزة البيلي منسق برنامج ريحانة وبحضور ومشاركة فريق عمل المديرية من إدارة التنمية الرياضية والتعليم المدني ووحدة المنسقين الإعلاميين بالمديرية.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الشباب والرياضة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

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