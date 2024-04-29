مستوطن يطلق كلبه على جنود إسرائيليين في الخليل

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن نقل جندي إلى المستشفى، بعد أن هاجمة كلب أطلقه عليه أحد المستوطنين جنوب جبل الخليل.

وقالت الإذاعة إنه عندما دخل عدد من المستوطنين إلى أراض خاصة بالفلسطينيين قرب قرية سوسيا، وصلت قوات الشرطة والجيش إلى المكان لتفريقهم.

وأضافت: "هناك أطلق مستوطن كلبه على أحد الجنود حيث تعرض للعض وأصيب بجروح طفيفة، وطلب العلاج في المستشفى وتم اعتقال مستوطنين اثنين على خلفية الحادث".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يتم التحقيق في ملابسات الحادث والإصابة، مؤكدًا أن الجيش يدين أي أعمال عنف ضد جنوده وقواته الأمنية.