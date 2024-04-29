نجم الزمالك يعلق على أداء جوزيه جوميز مع الزمالك في مباراة دريمز

علق أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق، على أداء البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، وإدارته لمباراة دريمز الغاني في إياب دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال أيمن يونس، في تصريحات تلفزيونية: "من وجهة نظري أن البرتغالي جوزيه جوميز رجل مباراة الزمالك ودريمز الغاني والفريق استحق الفوز والتأهل إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية".

وأضاف: "سيف الجزيري قدم أداءً جيدًا أمام دريمز ومباراة فريق الزمالك ونهضة بركان المغربي مباراة في كرة القدم وليست حرباً بينالناديين ولكنها مباراة تلعب على بطولة أفريقية كبيرة".

وتابع: "زياد كمال مكسب كبير للزمالك وأتوقع تألقه في الفترة المقبلة مع توالي المباريات وسامسون قدم أفضل مبارياته أمام دريمزالغاني".