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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب أوكرانيا.. كوريا الشمالية توجه انتقادا لاذعا إلى الولايات المتحدة

كوريا الشمالية وأمريكا
كوريا الشمالية وأمريكا

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، اليوم الاثنين، نقلا عن بيان لوزارة الدفاع، أن كوريا الشمالية انتقدت الولايات المتحدة لتزويد أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى.

ووفقا لوكالة "رويترز"، كان مسؤول أمريكي قد قال في 24 أبريل إن الولايات المتحدة شحنت سرا في الأسابيع الأخيرة صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا لاستخدامها في معركتها ضد القوات الروسية.

ونُقل عن مدير إدارة الشؤون العسكرية الخارجية بوزارة الدفاع الوطني لكوريا الشمالية قوله أمس الأحد في بيان "زودت الولايات المتحدة أوكرانيا سرا بصواريخ طويلة المدى، مما أثار قلق ومخاوف المجتمع الدولي".

وأضاف "لا يمكن للولايات المتحدة أبدا هزيمة الجيش والشعب الروسي البطل بأي أسلحة حديثة أو دعم عسكري".

وتتنامى العلاقات العسكرية بين بيونج يانج وموسكو، وهو ما تعتبره الولايات المتحدة وحلفاؤها بمثابة تصعيد للتوترات في شبه الجزيرة الكورية.

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