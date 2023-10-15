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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء إجراءات التقييم لجائزة التميز الداخلية بجامعة كفر الشيخ.. صور

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

بدأت جامعة كفر الشيخ بالتعاون مع إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إجراءات التقييم لجائزة التميز الداخلي لجامعة كفر الشيخ في الفترة من 15 إلى 30 أكتوبر 2023، والتي تستمر على مدار 15 يوماً، طبقاً للمعايير التي وضعتها إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتورة  أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن إطلاق منظومة الجوائز الداخلية، يأتي بهدف تنمية القدرات البشرية وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، والعمل على تأهيل الجامعة للمشاركة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي"، موضحاً أن الجائزة تشيع جو التنافس الإيجابي الفعال والبناء وتعمل على ترسيخ مبادئ وقيم التميز داخل الجامعة.

وأشار إلى أن أهداف الجائزة تتمثل في تحقيق معدلات أفضل لرضا المواطنين، الموظفين، مع تغيير فلسفة العمل الحكومي ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة، مع تعزيز روح الابتكار والإبداع والمكافأة على التميز في المجتمع المصري.

وصرح رئيس جامعة كفر الشيخ، بأنه تم اختيار المقيمين من الجهاز الإداري بالجامعة من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، وطبقا للمعايير التي وضعتها إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الجامعة قامت بتدريب فريق الجامعة وسفراء التميز للكليات والمقيمين، وتبدأ حاليا إجراءات التقييم للكليات داخل جامعة كفر الشيخ، المقيمين خلال الفترة من 15 إلى 30 أكتوبر 2023، وتم التأكيد على تقديم إدارة الجائزة لكافة سبل الدعم الفني للجامعة ومتابعة رحلة التميز الداخلي بها في جميع المراحل الفنية من تأهيل المقيمين الداخليين، التقييم النهائي والتحكيم واعتماد النتائج وذلك في إطار التأكيد على تعميق هذه الثقافة، فضلا عن المساهمة في تحقيق الشفافية وحوكمة ونزاهة جميع مراحل الجائزة.

تم عقد الدورة التدريبية بقاعة مجلس الجامعة بحضور الدكتور السيد بلال، والدكتور عمرو أبوهاني، والمهندسة تحية إبراهيم من فريق الجامعة لجائزة التميز الداخلي بالجامعة وحاضر فى التدريب من فريق جائزة مصر للتميز الحكومي الدكتور محمد عبد السلام مدير جوائز المؤسسات التعليمية بجائزة مصر للتميز الحكومي، والدكتور إسراء حسن مسئول الجوائز المتخصصة في جائزة مصر للتميز الحكومي.

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اقتصادية التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطيط والتنمية الجوائز الداخلية التنمية الاقتصادية الدكتور عبد الرازق دسوقي الدكتور محمد عبد السلام السلاسل التجارية الماجستير والدكتوراه بجامعة كفر الشيخ

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