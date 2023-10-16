عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجارديان يقيل رسام كاريكاتير بسبب صورة لنتنياهو فسرها شكسبير

صدى البلد

أقالت صحيفة الجارديان البريطانية، رسام الكاريكاتير الشهير ستيف بيل، وذلك بعد أن عمل في مطبوعاتها لمدة 40 عام، وكانت الإقالة بسبب رسمة رسمها للرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقا لما نشرت العديد من الصحف العالمية وحسابات وسائل التواصل التي إنتقدت القرار. 

 

بحسب بي بي سي، أظهر الرسم الكاريكاتوري، نتنياهو وهو يجري لنفسه عملية جراحية على بطنه، وبالطبع تظهر بطن نتنياهو مرسوم عليها قطاع غزة المنكوب وتظهر به الخطوط العريضة التي رسمها الإحتلال لسكان غزة للإجلاء لحدودها.

 

قال بيل إن الرسمة الكاريكاتورية تم رفعه بعد مكالمة هاتفية من الصحيفة أشارت خلالها أن الرسمة ترمز إلى عبارة "رطل من لحم" في مسرحية تاجر البندقية لشكسبير، حيث ظهرت شخصية التاجر اليهودي شيلوك الذي حاول قتل غريمه بإستئصال رطل من اللحم من جسده. 

 

قال ستيف بيل، إنه مستوحى من رسم كاريكاتوري للرئيس ليندون جونسون في الستينيات.

 

وقال بيل في موقع أكس إنه أرسل الصورة في وقت سابق من هذا الشهر و"بعد أربع ساعات... تلقيت مكالمة هاتفية مشؤومة من المكتب تحتوي على رسالة غامضة بشكل غريب "رطل من اللحم". 

 

قال بيل إنه أجاب: "أنا آسف، لا أفهم"، وكان الرد من المكتب: "رجل يهودي، رطل من اللحم، مجاز معاد للسامية". 

 

يعتبر مقرض المال شيلوك، من مسرحية شكسبير تاجر البندقية، أحد أكثر الصور النمطية اليهودية شهرة في الأدب الإنجليزي بسبب طبيعته الجشعة. في المسرحية الشهيرة، يطلب شيلوك رطلًا من لحم أنطونيو إذا لم يتم سداد القرض في غضون ثلاثة أشهر.

 

قال بيل لبي بي سي إن تفسير صحيفة الجارديان "لم يكن له أي معنى بالنسبة لي، إذ لا توجد إشارة إلى تلك المسرحية في كاريكاتيري، الذي يظهر نتنياهو وهو يستعد لإجراء عملية جراحية لنفسه وهو يرتدي قفازات الملاكمة، والعواقب الكارثية والتي لم يتم رؤيتها.

 

الصورة نفسها مستوحاة من الرسوم الكاريكاتورية التي رسمها الراحل العظيم ديفيد ليفين للرئيس الأمريكي ليندون جونسونوهو يُظهر ندبة العملية الجراحية التي رسمها ليفين على شكل خريطة فيتنام. 

قال متحدث باسم الجارديان، لقد تم اتخاذ القرار بعدم تجديد عقد ستيف بيل. لقد كانت الرسوم الكاريكاتورية لستيف بيل جزءًا مهمًا من صحيفة الجارديان على مدار الأربعين عامًا الماضية - ونحن نشكره ونتمنى له كل التوفيق.

 

في عام 2018، رفضت صحيفة الجارديان نشر رسم يظهر رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي إلى جانب نتنياهو. وتظهر الصورة الزوجين جالسين أمام النار حيث تحترق خلفهما ممرضة فلسطينية تدعى رزان النجا. وقد قُتلت السيدة النجا على يد جندي إسرائيلي.

 

وفي ذلك الوقت، دافع بيل عن الرسم، وأصر على أن الرسم الكاريكاتوري ونفى احتوائه على أي استعارات معادية للسامية.

 

ستيف بيل الجارديان نتنياهو كاريكاتير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 بنوك مصرية تستقبل ملايين الدولارات.. هدية أوروبية للاقتصاد المصري

كولومبيا تطالب السفير الإسرائيلي بمغادرة أراضيها

للكشف عن متعاطى المخدرات .. حملات أمنية مكبرة على سائقى حافلات المدارس

صدمت الجمهور.. زوجة مطرب شهير تتفاعل مع منشور فنانة إسرائيلية عن الحرب

90مليون جنيه من إمام عاشور.. ميدو يكشف موقف أحمد فتوح مع الزمالك

انخفاض جديد .. أسعار الفراخ اليوم الاثنين 16 أكتوبر

الرئيس الإيراني: الوضع في غزة ينذر باتساع نطاق الحرب إلى سائر الجبهات

بعد تفاعلها مع إسرائيلية ..صور جمعت كارلا وزوجها هيثم سعيد

ترشيحاتنا

«100 يوم صحة»: تقديم 629 ألفا و666 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية

حماس تطالب بإطلاق سراح 6000 أسير وامرأة في السجون الاحتلال مقابل الإسرائيليين

جيروزاليم بوست تكشف سبب تأخير الهجوم البري على غزة

20 مليون الحد الأقصى للدعاية الانتخابات الرئاسية 2024

وظائف خالية بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

تل أبيب والقدس وعسقلان.. المقاومة الفلسطينية تقصف مدن إسرائيل بـ 100 صاروخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو يبكي القلوب لأم فلسطينية تفقد ضغارها في غزة

بـ غطاء رأس.. لينا أحمد الفيشاوي تثير الجدل بصورة جديدة |شاهد

أمريكي يتلقي مخالفة مرورية بـ1.4 مليون دولار.. ما القصة؟

طبيب يفجر مفاجأة عن سبب زيادة الإصابة بالربو والحساسية الصدرية

فيديو

خبر أفرح الملايين .. مفاجأة حول الطفل الفلسطيني باسل أبو مرسة وصورته مع والدته /فيديوجراف

هالة صدقي: أقدم شخصية صاحبة ناد رياضي في كتف قانوني.. فيديو

حسن مش بيعبرني وهرجع قريب.. إيمي سمير غانم تكشف عن تفاصيل فترة غيابها عن الفن

بـ غطاء رأس.. لينا أحمد الفيشاوي تثير الجدل بصورة جديدة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ