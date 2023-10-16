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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع شخصين إثر حادث إطلاق نار في بروكسل

صدى البلد

أطلقت الشرطة عملية مطاردة بعد مقتل شخصين بالرصاص في وسط بروكسل، وفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية. 

 

وذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن الضحايا كانوا يرتدون قمصان كرة قدم سويدية وقت إطلاق النار.

 

يلعب منتخب السويد لكرة القدم مباراة في تصفيات بطولة أوروبا أمام بلجيكا مساء اليوم في العاصمة.

 

لم يتم القبض على أي مشتبه به حتى الآن، كما قامت الشرطة بتطويق مكان الحادث، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

 

حث رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو الناس في المدينة على "توخي اليقظة".  كتب في منشور على موقع "إكس" المعروف سابقا باسم تويتر: "أقدم تعازي الحارة لأقارب ضحايا الاغتيال الجبان في بروكسل. نحن نراقب الوضع ونطلب من سكان بروكسل توخي الحذر."

 

وبحسب ما ورد وقع إطلاق النار بالقرب من سانكتيليت بلين، شمال وسط المدينة. ويبعد حوالي 5 كم عن ملعب الملك بودوان، حيث تقام المباراة.

 

وقال أحد الشهود: "لقد كنت في حالة صدمة وبدأت بالصراخ على الفور". ويُظهر مقطع فيديو يُقال إنه للحادث مسلحًا يرتدي سترة برتقالية وخوذة بيضاء وهو يطارد رجلاً داخل أحد المباني.

اعتداء مترو بروكسل مقتل شخصين

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