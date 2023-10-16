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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستخدمو فيسبوك وإنستجرام يشتكون حجب منشوراتهم المؤيدة للفلسطينيين

صدى البلد

قالت شركة ميتا، التي تمتلك فيسبوك وإنستجرام وواتساب، الأسبوع الماضي إنها ستتخذ إجراءات مؤقتة لمنع الصور المتطرفة أو الرسومية الصادرة من إسرائيل وغزة. ومن خلال القيام بذلك، يقول الآلاف من المؤيدين الفلسطينيين الآن إن منشوراتهم قد تم حجبها أو إزالتها من فيسبوك وإنستجرام، حتى لو كانت الرسائل لا تنتهك قواعد الشركة.

 

وفقا لما نشره تقرير في نيويورك تايمز، قال المستخدمون، إن رسائل الدعم للمدنيين الفلسطينيين، الذين شرد العديد منهم أو أصيبوا أو قُتلوا بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية، تتم إزالتها من المنصات.

 

أفاد بعض الأشخاص أيضًا أن فيسبوك قام بحظر الحسابات التي دعت إلى احتجاجات سلمية في مدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك الاعتصامات المخطط لها في منطقة خليج سان فرانسيسكو خلال عطلة نهاية الأسبوع.

 

قالت آية عمر، مهندسة الذكاء الاصطناعي، لصحيفة التايمز إنها لم تتمكن من رؤية حسابات وسائل الإعلام الفلسطينية التي تقرأها بانتظام لأن ميتا وإنستجرام كانا يحظران تلك الحسابات من المستخدمين. 

 

قال معهد هامبتون، وهو مركز أبحاث تقدمي، يوم الأحد في منشور على موقع أكس، المعروف سابقًا باسم تويتر، إن إنستجرام وفيسبوك يحظران بشكل نشط المنشورات المتعلقة بالتاريخ الفعلي لإسرائيل/فلسطين، ويخفيانها أحيانًا على أنها صعوبة تقنية. 

 

حذرت شركة ميتا من أن بعض المنشورات قد يتم حظرها أو تعليقها مؤقتًا أثناء فحصها لملايين المنشورات المنتشرة عبر منصاتها. وقالت الشركة إنه في بعض الحالات، كانت هناك صعوبات فنية أدت إلى منع المنشورات التي كان ينبغي أن تكون مرئية على نطاق واسع.

 

تم حذف أحد الوسوم (الهاشتاج)، #Zionistigram، الذي تم إرفاقه بالمنشورات التي تنتقد قمع إنستجرام للمحتوى المؤيد للفلسطينيين، مؤقتًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولم يُظهر أي نتائج ضمن عمليات البحث عن هذا المصطلح.

 

توافد العديد من المؤيدين الفلسطينيين على منصات أخرى لنشر رسائلهم، بينما انتقدوا الإشراف على محتوى ميتا. وقد شهد موقعلينكيد أن، الذي يستخدم بشكل أساسي للتواصل المهني، تدفقًا للمشاركات التي تنتقد رد فعل إسرائيل على حماس وتدعم الضحايا المدنيين في غزة.

 

في منشور على مدونتها الأسبوع الماضي، قالت ميتا إنها لم تنحاز إلى أي قضية واحدة. قالت الشركة: "نريد أن نؤكد مجددًا أن سياساتنا مصممة لمنح الجميع صوتًا مع الحفاظ على أمان الأشخاص على تطبيقاتنا". "نحن نطبق هذه السياسات بغض النظر عمن ينشر أو معتقداته الشخصية، وليس في نيتنا أبدًا قمع مجتمع أو وجهة نظر معينة."

 

اعترفت ميتا أيضًا بأنها لن تتمكن دائمًا من القيام بالأمور بشكل صحيح، خاصة في أوقات الأزمات العالمية.وقالت الشركة: "بالنظر إلى الكميات الكبيرة من المحتوى الذي يتم الإبلاغ عنه إلينا، فإننا نعلم أن المحتوى الذي لا ينتهك سياساتنا قد تتم إزالته عن طريق الخطأ". 

فيسبوك وانستجرام إسرائيل وغزة المؤيدين الفلسطينيين

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