محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمدرسة النور للمكفوفين

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سير العمل بمدرسة النور للمكفوفين في مدينة الأربعين؛ للاطمئنان على سير الدراسة وانتظامها بجميع المراحل الدراسية، وكذلك الاطمئنان على الخدمات المقدمة للطلاب داخل المدرسة، ومدى تفعيل الأنشطة المدرسية للطلاب.

جاء ذلك، في إطار الدعم المستمر لذوي الهمم وتفعيل دمجهم في كافة القطاعات تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية لتشجيع ذوي الهمم على التفوق والتميز في كل المجالات، ودعم إقامة مجتمع ينعم فيه مختلف أبنائه بفرص متساوية للحياة الكريم.

وشارك في الجولة، كلا من عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني وسيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات ومنى محمد أبو المواهب مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية وميرفت إبراهيم فاضل مديرة العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم وعدد من قيادات المديرية.

وبدأ المحافظ زيارته للمدرسة، وسط استقبال الطلاب بالورود ثم ترديد النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية ،تعميقاً لقيم الولاء والانتماء ، ثم شاهد بعض الفقرات الفنية للطلاب المكفوفين بالمدرسة وعزف لبعض الأغاني ومشاهدة بعض المواهب الفنية للطالبات وبعض الأغاني الوطنية واستمع إلى عدد من التلاميذ ومدى استيعابهم لما يتم تدريسه والكتابة على الماكينات الخاصة بتعلم الطلاب المكفوفيين المعروفة باسم طريقة "برايل".

كما تفقد معرض المنتجات والمشغولات اليدوية للطلاب بإستخدام الأخشاب والخزف والخيوط والأقمشة والخرز والتى تميزت بجودتها وجمالها .

المحافظ تفقد أيضا متحف المدرسة والذى يضم بعض الاعمال الفنية للطلاب لمجسمات لأشكال أثرية من تاريخ مصر القديم وبعض الصور للمناطق الاثرية والسياحية ،واهدى الطلاب هدية تذكارية المحافظ ومرافقوه؛ تقديرا لجهودهم فى دعم العملية التعليمية .

ووجه محافظ أسيوط – خلال الزيارة- دعوته ومناشدته لمؤسسات المجتمع المدني بالمساهمة والمشاركة المجتمعية في دعم المدرسة وتوفير ماكينات برايل لخدمة الطلاب المكفوفين بالمدرسة للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة والتي تسير بالتوازي مع الاهتمام الكبير الذى تحظى به العملية التعليمية من جانب الأجهزة التنفيذية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وفقًا لـ"رؤية مصر 2030".

وأكد محافظ أسيوط، دعمه الكامل لمدارس النور للمكفوفين والامل للصم وضعاف السمع ،مشيدا بالدعم الذي توليه القيادة السياسية للدولة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم في كافة القطاعات وتقديم كافة سبل الدعم لهم ،معلنًا دعمه الكامل لقضاياهم وإيجاد الحلول لها بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات التنفيذية والتأكيد على فوائد إقامة مجتمع شامل ومتاح للجميع ويضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع قيادات مديرية التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي لفتح أسواق ومعارض دائمة ومتنقلة لتسويق منتجات ذوي الهمم وتشجيعهم على العمل والتمكين الاقتصادي والاجتماعي .

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